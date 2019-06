K lader champagnepropper springe: "Men vælgerne er blevet snotforvirrede over Løkke"

Der er på én gang fest og skuffelse i Det Konservative Folkeparti, der selv står til et super valg, men som samtidig kan se den blå blok være sprængt i atomer. Der bliver dog knappet champagne op i den gamle børsbygning i København, hvor partiet er samlet til valgfest, for De Konservative står til omkring 6 pct. af stemmerne i de to exit polls, der er frigivet kort efter klokken 20.Det er næsten en fordobling i forhold til 2015, hvor partiet kun høstede 3,4 pct. af stemmerne."Når man - som det ser ud nu - oplever den største mandatmæssige fremgang i 35 år, så er det en festaften. Så lader man champagnepropperne springe," siger Mette Abildgaard, politisk ordfører i De Konservative. Hun er derimod trist over blå bloks sammenbrud og statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) solokørsel i valgkampen, hvor han pludselig flirtede med Socialdemokratiet. Der har været alt for meget uro i trekløver-regeringen undervejs."Jeg tror, vi bliver straffet for, at vælgerne er blevet snotforvirret over, hvilken retning Lars Løkke vil. Der bliver brug for en gang parterapi i blå blok, når vi er omme på den anden side af det her valg," siger Mette Abildgaard.Hvordan skal De Konservative arbejde efter valget?"Vi kommer til at gå efter resultaterne. Vi har været sådan et kedeligt borgerligt parti, der har ment det samme hele vejen igennem, og den stabile linje kommer vi til at videreføre. Vi kommer til at arbejde dag og nat for at minde Venstre om, at de engang var et borgerligt parti," siger den konservative ordfører.