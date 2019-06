Klaus Riskær lukker sit parti

Partiet Klaus Riskær Pedersen lukker og slukker. Det siger stifteren Klaus Riskær Pedersen til TV2. "Vi stiller ikke op igen om fire år eller til andre valg. Partiet Klaus Riskær Pedersen fungerer ikke længere som et parti, der opstiller kandidater. Det er slut i dag. Vi fik vores chance, vi er blevet godt behandlet, og vælgerne sagde tak, men nej tak," siger Klaus Riskær Pedersen.I de to exit polls, der er kommet, ligger partiet kun til under 1 pct. af stemmerne, altså langt fra spærregrænsen på 2 pct."Jeg er ikke kommet med smartness og underlige udspil, jeg har ikke svømmet rundt i Lillebælt eller Stege Bugt. Jeg har valgt det rimeligt rent og dogmeagtigt. Jeg mente, at idéerne måtte være gode nok, men det er så endt med det, det er endt med, og det er fint," siger KIaus Riskær Pedersen.Riskærs parti har været opstillingsberettiget siden februar i år, men har de seneste måneder og i valgkampen ligget klart under spærregrænsen(opdateres)