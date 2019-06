Thulesen efter knytnæve fra vælgerne: "Jeg forlader ikke skuden i stormvejr"

"Jeg forlader ikke skuden i stormvejr. Jeg tager ansvaret på mig for at rulle partiet fremad igen."Trods en kæmpe knytnæve fra de danske vælgere, der i dag har halveret Dansk Folkeparti - hvis man skal tro de nye exit polls - så forbliver kaptajnen på skibet. Det lovede DF-formand Kristian Thulesen Dahl, da han for kort tid siden gik på talerstolen i Folketingets kantine Snapstinget til tonerne fra Liverpools slagsang "You'll never walk alone"Han lagde ikke skjul på, at der er optræk til et elendigt resultat, hvor Dansk Folkeparti kun står til omkring 10 pct. af stemmerne mod 21,1 pct. i 2015."Der er ingen tvivl om, at dagens resultat bliver en gedigen tilbagegang for vores parti. Vi har fået en vælgerlussing, sådan er det," lød det fra Kristian Thulesen Dahl.Han understreger, at Dansk Folkeparti ved det seneste valg i 2015 høstede stemmer over niveau, og at DF-toppen godt vidste, at det ville gå ned ad bakke. "Vi havde medvind på alle cykelstier på én gang. Derfor fik vi også et valg over niveau. Det vidste vi godt. Vi lånte stemmer fra andre partier. Så vi har hele tiden vidst, at ved det efterfølgende valg, altså i dag, ville vi få en tilbagegang. Spørgsmålet var kun hvor meget," siger Kristian Thulesen Dahl.Han understreger, at historien om DF's elendige meningsmålinger er gået i selvsving under valgkampen og har forstærket dykket."Hver eneste dag de seneste fire uger er vælgerne blevet vækket med historien om, at målinger halverer Dansk Folkeparti. Og alle interviews er startet og sluttet med målingerne. Det gør det svært at få de politiske budskaber afsted. Og det gør, at valget derfor bliver ringere, end vi havde håbet i løbet af valgkampen," siger DF-lederen.Men det kommer ikke til at ændre Dansk Folkepartis politik, understreger Thulesen Dahl."Vi viger ikke en tomme fra den politik, danskerne kender os for. Man skal vide, hvor man har os. Vores dna, den røde tråd, er den samme, uanset hvor mange stemmer vi får på en valgdag," siger DF's leder.