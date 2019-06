Liberal Alliance får kæberasler: "Venstre bærer en stor del af ansvaret for det borgerlige liberale nederlag"

Regeringspartiet Liberal Alliance står til at få kæmpe klø ved dagens valg.Ifølge to exit polls, der netop er kommet ud, bliver partiet halveret til omkring 3 pct. af stemmerne mod 7,5 ved valget i 2015. Og regeringssamarbejdet har da slidt partiet, vurderer Christina Egelund, politisk ordfører i Liberal Alliance, men hun sender også en stor, verbal kindhest til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)."Det er tydeligt, at det borgerlige, liberale Danmark har lidt et alvorligt knæk. Og særligt alvorligt er det jo, at statsministeren, som skulle være leder af det borgerlige, liberale Danmark, dagen før valget jo nærmest kapitulerer. Så Venstre bærer en stor del af ansvaret for det nederlag, som det borgerlige, liberale Danmark ser ud til at stå for," siger Christina Egelund efter de to exit polls.Hun fortsætter: "Selvfølgelig er jeg ikke tilfreds med et resultat på 3,0, eller hvor det nu ender. Men jeg er stolt over, at vi har ført en ærlig valgkamp, at vi ikke har skiftet hverken holdning eller standpunkt eller position eller blok eller noget som helst andet"Hun vurderer, at valgkampen kørte ud på et fatalt sidespor, da alt pludselig handlede om at bruge penge i Danmark fremfor at tjene dem."I en valgkamp, hvor nærmest alt har handlet om at bruge penge, så er det klart, at et klassisk borgerligt økonomisk standpunkt om, at man også skal føre en sund økonomisk politik, har været svært at trænge igennem med. Og så slider det på et parti at sidde i regering og måske særligt et parti, der gør det for første gang," siger LA's politiske ordfører.