Enhedslisten jubler over egen fremgang og nedtur for Stram Kurs

Der var stor jubel, da exit polls kom, og Enhedslisten gik frem. Men det største sejrsråb kom, da Stram Kurs ikke ser ud til at komme ind i Folketinget.



"Vi gik til valg på to ting. For det første, at vores mandater medvirker til, at vi fik ikke bare får en ny regering, men en ny politik i Danmark. Det ser ud som om, at der i hvert fald er mulighed for at starte den proces. For det andet gik vi til valg på at konsolidere den enorme fremgang, vi har haft ved de seneste to valg. Det ser også ud til, at det er lykkes, hvis tallene holder," siger Søren Søndergaard, Enhedslistens folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds.



Ved valget i 2015 fik Enhedslisten 7,8 pct. af stemmerne. I de to exit polls fra henholdsvis TV2 og DR står partiet til 8,1 pct. og 8,8 pct. af stemmerne.



"Vi håber, at venstrefløjen som helhed bliver så stærk, at vi kan få forhandlet igennem, at der bliver gjort meget mere ved klima, ulighed og velfærd. Det er det afgørende," siger Søren Søndergaard og fortsætter:



"Det er klart, at som tallene ser ud nu, så ser det ud som om, at der er et ønske om at gøre op med Lars Løkke Rasmussen. Der er et ønske om et nyt, grønt og solidarisk Danmark."