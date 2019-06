Mat stemning hos Socialdemokratiet efter lunkne S-målinger

Få minutter før valgstedsmålingerne ramte de to storskærme i Fællessalen havde Socialdemokratiet sat soulmusik på anlægget. Havde det ikke været for det, var der blevet dødstille i lokalet.Begge tv-stationer spår ganske vist massivt flertal til rød blok og dermed Mette Frederiksen som statsminister. Men S står til en lille tilbagegang i begge målinger.Men det ødelægger ikke humøret, bedyrer folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil (S)."Jeg tror ikke på exit polls," siger hun."Den lidt sitrende stemning, der er i lokalet skyldes bare, at valgstederne er lukket, og nu kan vi ikke gøre mere. Og i øvrigt er tre ud af fire her i lokalet lige nu mediefolk," tilføjer Pernille Rosenkrantz-Theil.Socialdemokratiet står til 25,3 pct. i målingen fra Epinion for DR og til 25,9 pct. i målingen fra Megafon for TV2.Det er lidt mindre end de 26,3 pct., der stemte på partiet ved valget i 2015, da Helle Thorning-Schmidt stadig var formand.