Corydon om exit polls: Yderst komplicerede forhandlinger venter Mette Frederiksen

Vi skal håndtere data fra exit polls med stor forsigtighed. Men det synes hævet over en hver tvivl, at Lars Løkke Rasmussen (V) senere i aften må indgive sin regerings afskedsbegæring. Flertallet imod ham synes markant. Og med et DF i totalt kollaps står blå blok meget langt fra sin tidligere styrke.Dermed får Mette Frederiksen nu efter alt at dømme serveretten i forhold til at forsøge at danne regering . Og det billede ser mere end besværligt ud, hvis man skal tro exit polls.Frederiksen står for det første svækket med et valgresultat under niveauet fra sidste valg. Og over for hende står en radikal leder med kæmpe selvtillid og efter alt at dømme med næsten en fordobling af stemmetallet i bagagen.Det bliver en voldsom armlægning, der venter her.