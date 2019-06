Tidlig åbning giver høj stemmeprocent fra morgenstunden

Næsten hver femte vælger har allerede stemt med blot to timer af valgdagen overstået.



Det viser Ritzaus stikprøver fra kommuner og valgsteder, der i alt repræsenterer 262.358 stemmeberettigede vælgere.



I stikprøven klokken 10 har 19,8 procent af vælgerne afgivet deres stemme.



Det tal indeholder både brevstemmer afgivet før valget samt de kryds, der er blevet sat, siden valgstederne åbnede klokken 8.



Den foreløbige valgdeltagelse er langt højere end ved sidste folketingsvalg i 2015, hvor blot 14,8 procent havde stemt klokken 10.



Men det er der en naturlig årsag til. I 2015 åbnede valgstederne først klokken 9. Siden er valgdagen blevet udvidet med en ekstra morgentime.



Derimod er der ikke tegn på, at der i år har været flere brevstemmer end ved seneste folketingsvalg.



- Rigtig mange har været oppe at stemme tidligt, selv om det er en fridag for mange, så man kunne tro, at nogle valgte at sove længe, siger Kasper Møller Hansen, der er professor på Københavns Universitet.



Det kan love godt for den samlede stemmedeltagelse, vurderer valgforskeren.



- Det tegner til at blive et valg, danskerne tager til sig igen, siger Kasper Møller Hansen med henvisning til stemmerekorden ved sidste søndags valg til Europa-Parlamentet.



I alt er der omkring 4,2 millioner stemmeberettigede vælgere til folketingsvalget 2019.



De har indtil klokken 20 til at komme hen til deres valgsted. Stemmeboksene lukker derefter, når der ikke er flere i kø, der ønsker at stemme.



De sidste mange år har valgdeltagelsen ved folketingsvalg svinget mellem 84 og 88 procent.



