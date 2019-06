Valgets sidste måling spår stor sejr til rød blok

Relateret indhold Artikler

Den fire uger lange valgkamp har ikke kunnet rykke ved den røde bloks føring i meningsmålingerne. Og sådan ser det fortsat ud på valgdagen.



Den sidste meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau viser, at Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet tilsammen står til at få 55 procent af stemmerne. Blå blok spås til 45 procent af stemmerne.



Den statistiske usikkerhed for de to blokke er på 1,2 procent.



Målingen baserer sig på telefoninterview med 5435 repræsentativt udvalgte personer, og den er dermed større end de daglige målinger, som Voxmeter har leveret gennem valgkampen.



Står den til troende, når de sidste stemmer er talt op, vil det være det bedste resultat for rød blok i næsten 50 år.



Det samlede resultat ligger meget tæt på Ritzaus vægtede gennemsnit af en række målinger, hvor det er 102 mod 73 mandater i rød favør.



Det er usædvanligt, at målingerne ikke har rykket sig i løbet af valgkampen, siger politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein.



- Selv om der indledningsvis er stor forskel på blokkene, så plejer blokkene at nærme sig hinanden i løbet af valgkampen. Det plejer altid at blive spændende på et eller andet tidspunkt, siger han.



Venstre har i løbet af valgkampen forsøgt forskellige taktiske tiltag.



Da valgkampen havde været i gang i et par uger, udgav statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud af det blå en samtalebog, hvor han åbnede for muligheden for at gå i regering med Socialdemokratiet.



Og tirsdag droppede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) så idéen om at videreføre regeringssamarbejdet med Liberal Alliance og De Konservative. I stedet vil han gå efter en regering hen over midten af dansk politik.



Venstre, Konservative og Liberal Alliance gik egentlig til valg på at fortsætte samarbejdet.



- Det kan have gavnet Venstre lidt, men det har været for sent, for det er ikke troværdigt, når det kommer så sent i valgkampen, siger Erik Holstein, som peger på, at det særligt er dårlige målinger til Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som trækker blå blok ned.



Ved den sidste partilederdebat på TV2 tirsdag aften sagde Lars Løkke Rasmussen, at han ikke tror, at valget bliver afgjort på valgdagen.



- Jeg tror slet ikke, valget bliver afgjort i morgen, lød det fra Lars Løkke, som giver indtrykket af, at han ikke bare lige opgiver statsministerposten, selv om målingerne viser et nederlag for blå blok.



Selv om meldingen kan virke en smule desperat, siger Erik Holstein, at det er typisk Løkkes måde at handle på:



- Han er god til at se, hvilke veje han kan tage. Jeg kan godt forstå, at han spiller sine kort sådan, for det er den eneste chance han har for at holde sig selv i spil, siger han.



