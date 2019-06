Mette F. kalder Løkkes regeringsønske for useriøst

Relateret indhold Artikler

S-formand Mette Frederiksen er onsdag formiddag mødt op i Hareskovhallen i Værløse nord for København sammen med sin forlovede for at afgive sin stemme ved folketingsvalget.



Inden hun gik ind i valglokalet, gav hun sin vurdering af den forgangne valgkamp - herunder Lars Løkke Rasmussens (V) ønske om en SV-regering.



- Jeg synes, det er noget useriøst, at man kommer med flere forskellige forslag til en regering under én valgkamp, lød det fra Mette Frederiksen.



- Jeg tager det mere som et udtryk for, at der har været valgkamp.



Hendes mål er at danne en ren socialdemokratisk regering, som kan samarbejde med højre og venstre side i Folketingssalen.



/ritzau/