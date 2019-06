Efter 28 dages valgkamp skifter Løkke kurs i sidste øjeblik:

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.I går lignede en rolig sidste dag inden valget helt indtil klokken lidt over to om eftermiddagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen pludselig besluttede, at Venstre nu ikke længere går til valg på at fortsætte VLAK-regeringen men at danne en ny regering hen over midten:"Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi og erfaring på at se, om ikke det kan lade sig gøre at samle en regering med ansvarlige erfarne partier henover midten," lød det fra Løkke.Meldingen om at en regering over midten nu ikke længere er Venstres 2. men 1. prioritet får dog den samme kolde skulder fra Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen, som Løkke også fik, da han tidligere i valgkampen for første gang introducerede sine tanker om en SV-regering:"Lars Løkke Rasmussen foreslår nu den tredje regeringskonstellation på én valgkamp, og derfor må der sidde nogle vælgere, der er meget forvirret. Det er ikke et udtryk for lederskab," siger Mette Frederiksen.Fra regeringspartneren i Liberal Alliance, som Venstre nu ikke vil fortsætte i regering med, hvis blå blok skulle trodse meningsmålingerne og alligevel kunne mønstre flertal efter i dag, får Løkkes melding også en hård medfart:"Det er et stort stort svigt af det borgerlig-liberale Danmark, det som Lars Løkke har gang i nu," siger LA-leder Anders Samuelsen.Heller ikke den anden regeringspartner De Konservative forstår Løkkes nye melding, og partiformand Søren Pape Poulsen ser ikke sig som en del af en regering over midten:"Vi skal jo ikke sidde i regering med nogle socialdemokrater," siger Søren Pape Poulsen.For Dansk Folkeparti, forklarer Kristian Thulesen Dahl, er det fuldstændig afgørende, om Løkke forestiller sig en regering over midten, der hviler på støtte fra De Radikale eller DF:"Hvis man får en VS-konstellation, som baserer sig på De Radikale, ved man jo godt, at det vil betyde en tilbagerulning af nogle af de udlændingetiltag, vi har fået igennem de seneste år," siger Kristian Thulesen DahlOg endelig hos De Radikale melder partileder Morten Østergaard, at han under alle omstændigheder er klar til at vælte Lars Løkke Rasmussen, hvis der efter valget i dag er rødt flertal:"Jeg vil gerne slå fast, at hvis vi har de afgørende mandater i morgen onsdag aften, så får Danmark en ny statsminister. Vi kan ikke fortsætte med den statsminister, Lars Løkke Rasmussen, vi har nu, hvis vi skal genskabe tilliden til politik," lød det i går fra Morten Østergaard.Børsens politiske kommentator Helle Ib kalder gårsdagens Løkke-melding et "sidste voldsomt forsøg fra Lars Løkke Rasmussens side for at aktivere de midtervælgere, der deler statsministerens analyse af behovet for at isolere yderfløjene."Og så til de sidste ting du ellers bør vide, før du går ned i stemmeboksen:Krone for krone skal der tilføres flere penge til velfærd, når der frem mod 2025 kommer flere ældre og flere små børn. Det løfte har både Venstre og Socialdemokratiet givet i valgkampen.Men det er ikke kun frem til 2025, at der er udsigt til flere børn og ældre. Tværtimod er der faktisk udsigt til en endnu større stigning i antallet af børn og ældre i perioden mellem 2025 og 2030.Men hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil love, at deres løfte om at øge det offentlige forbrug, så der er råd til samme velfærd som i dag, også gælder efter 2030. Vattet, mener Enhedslisten.Danmark er et af de lande i Europa, hvor det er nemmest at blive valgt til parlamentet, hvis først et parti er berettiget til at stille op. Men mange borgere mener tilsyneladende, at det bør være vanskeligere. I en måling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen, svarer 46 pct., at spærregrænsen bør sættes op. 41 pct. er imod. På Christiansborg er der dog ikke den store appetit på at åbne den debat."Det er et historisk faktum. Det bliver svært at lave om, og jeg har ikke nogen intentioner om, at der skal laves om på det," siger det socialdemokratiske medlem af Folketingets Præsidium, Henrik Dam Kristensen.Det kan gå hen og blive en nervepirrende stemmeoptælling for flere partier, når valgstederne lukker onsdag aften klokken 20. I den sidste meningsmåling Voxmeter har lavet for Ritzau inden valget er der fire partier, der flirter med spærregrænsen.Hverken Rasmus Paludans Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersens parti af samme navn eller Kristendemokraterne står til at få over de 2,0 pct. af stemmerne, der skal til for at få pladser i Folketinget.Det gør derimod Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen, der efter længere tids dans under grænsen står til at få 2,7 pct. af stemmerne. Liberal Alliance er ét af de partier, der har mistet damp i valgkampens slutspurt, men partiet er dog ikke nede og flirte med spærregrænsen. Samuelsen og co. står i målingen til at få 3,5 pct. af stemmerne.I Voxmeters måling er usikkerheden på plus/minus 1,1 procentpoint, og derfor er der intet, der er sikkert.Den korte version? Du skal stemme, stemmestederne har åbent fra klokken 8 til klokken 20, så mødes partierne til valgfester rundt om i København, et par timer eller lidt mere derefter er valgresultatet klar, og så tager partilederne en sidste partilederdebat.Den lidt længere version er, at det ikke bare er valgdag, men også grundlovsdag, og derfor vil flere politikere holde taler dagen igennem i den anledning.Det helt lange overblik over valgdagen kommer her:Klokken 09.00: Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, stemmer i Grøndal Multicenter i København.Klokken 09.15: Politisk leder for De Radikale Moren Østergaard stemmer i Sundby Idrætspark i København.Klokken 09.20: Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afgiver sin stemme i Hareskovhallen i Værløse sammen med Furesø-borgmester Ole Bondo Christensen.Klokken 09.30: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder grundlovstale ved Metalskolen Jørlunde i Slangerup, Nordsjælland.Klokken 09.50: Pia Olsen Dyhr, partiformand for SF, holder efter Løkke grundlovstale på Metalskolen Jørlunde.Klokken 10.00: De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, holder grundlovstale ved Dianalund på Sjælland.Klokken 10.30: Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, stemmer i Korsgadehallen i København sammen med spidskandidat i København Rosa Lund.Klokken 11.00: DF-formand Kristian Thulesen Dahl stemmer på Thyregod Skole.Klokken 11.30: Klaus Riskær Pedersen, formand for partiet med samme navn, afgiver sin stemme på Nyboder Skole i København.Klokken 12.00: Pia Olsen Dyhr stemmer på Kirkebjerg Skole i Vanløse.Klokken 12.00: Stram Kurs-leder Rasmus Paludan stemmer på Vesterbro Bibliotek i København.Klokken 12.15: Lars Løkke Rasmussen stemmer på Nyboder Skole.Klokken 12.20: Uffe Elbæk holder grundlovstale på Demokratifestivalen, De fire frie skoler i Ollerup på Fyn.Klokken 13.00: Morten Østergaard deltager i grundlovsarrangement på Testrup Højskole i Mårslet i Østjylland.Klokken 13.00: Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, stemmer på Stensballe Skole i Horsens.Klokken 13.25: Pernille Skipper holder grundlovstale på Konventum i Helsingør.Klokken 13.45: Søren Pape Poulsen stemmer i Viborg, Stadionhal 5 og 6.Klokken 14.15: Kristian Thulesen Dahl holder grundlovstale på Lykkesholm Slot på Fyn.Klokken 14.30: Pape holder grundlovstale ved Sønæs i Viborg.Klokken 15.15: Partiformand Mette Frederiksen (S) holder grundlovstale til Demokratifestival på Gymnastikhøjskolen i Ollerup på Sydfyn.Klokken 15.35: Mette Frederiksen deltager i grundlovsarrangement i Ollerup. Hun taler cirka klokken 15.40.Klokken 16.00: Pape holder grundlovstale ved Ertebølle i Farsø, Nordjylland.Klokken 16.15: Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, stemmer på Snekkersten Idrætscenter i Nordsjælland.Klokken 16.20: Løkke holder grundlovstale ved Terndruplund i Terndrup i Nordjylland.Klokken 16.25: Kristendemokraternes fungerende formand, Isabella Arendt, stemmer i Vanløsehallerne i Vanløse.Klokken 20: Valgstederne lukker, og valgstedsmålingen ventes klar. Her ventes valgfesterne at tage fart, og i løbet af aftenen holder partilederne tale ved deres partis valgfest.Partierne holder valgfest her - alle i København:Venstre: Landstingssalen på Christiansborg.Socialdemokratiet: Fællessalen på Christiansborg.Radikale Venstre: Telt i Indre Slotsgård på Christiansborg.SF: Borups Højskole ved Frederiksholms Kanal.Det Konservative Folkeparti: Børsen hos Dansk Erhverv.Enhedslisten: Spillestedet Vega på Vesterbro.Liberal Alliance: Eget og Venstres gruppeværelser på Christiansborg.Alternativet: Cirkusbygningen.Dansk Folkeparti: Snapstinget på Christiansborg.Nye Borgerlige: DGI-byen.Kristendemokraterne: Landskontoret i Vermlandsgade 51.Stram Kurs: Læsesalen på Christiansborg.Klaus Riskær Pedersen: Brydesens Marketenderi på Christiansborg.