Bookmakere tror på Mette F. som statsminister for S-regering

Hvis man har tænkt sig at sætte penge på udfaldet af dagens folketingsvalg - og er man ikke villig til at løbe store risici - kan man roligt sætte penge på Mette Frederiksen som landets næste statsminister.



Ifølge bookmakerne hos Danske Spil, NordicBet og Unibet er oddsene for Frederiksen snarlige entre i statsministeriet næsten en selvfølge.



Hos alle får man pengene 1,15 gange igen, hvis Mette Frederiksen bliver Danmarks 27. statsminister.



Tror man på hovedmodstanderen, siddende statsminister Lars Løkke Rasmussen, kan man få pengene mellem 4,6 og 5 gange igen.



Her har NordicBet og Unibet de henholdsvis laveste og højeste odds.



Tiltroen til Frederiksen afspejles også i oddsene på, hvordan den kommende regering kommer til at se ud.



Socialdemokratiet er gået til valg på at danne en ren S-regering, og bookmakerne har mest tillid til, at de kommende regeringsforhandlinger ender med netop det resultat.



Hos Unibet giver det pengene 1,45 gange igen. Danske spil ligger højest med odds 1,60.



Skulle den siddende regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative blive genvalgt, kan det give et betragteligt bedre afkast.



Hos Danske Spil kan man få pengene 60 gange igen ved at spille på det udfald. Mere afmålte er man hos NordicBet, der giver odds 35.



I løbet af valgkampen har statsministeren dog åbnet døren for en regering hen over midten af dansk politik bestående af Socialdemokratiet og Venstre.



Bookmakerne virker dog ikke overbeviste om, at det bliver en realitet. Unibet sætter de højeste odds med 10 gange pengene igen. Hos både Danske Spil og NordicBet er odds på 8,5.



For de mere spillystne er der dog andre - og anderledes vovede - væddemål, der kan indgås.



Unibet giver for eksempel pengene 1000 gange igen, hvis Nye Borgerlige står tilbage som det største parti i Folketinget, når stemmerne er talt op.



Du kan også få pengene 250 gange igen, hvis K-formand Søren Pape Poulsen bliver valgets største stemmesluger.



13 partier er opstillingsberettigede ved valget onsdag. Knap fire millioner dansker kan sætte deres kryds.



Valgstederne åbner klokken 08.00 og lukker igen klokken 20.00.



/ritzau/