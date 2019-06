USA vil sikre forsyning af sjældne jordarter

Relateret indhold Artikler

USA's regering vil sikre sig selv og dets allierede forsyningen af sjældne jordarter. Det skal ske ved bedre at forså landets egne muligheder for at producere de for it-sektoren og industrien vigtige mineraler og ved hurtigere at tillade ny minedrift i USA.



Det skriver Blomberg News.



Meldingen kommer i forbindelse med en rapport, som regeringen i Washington tirsdag har offentliggjort. Rapporten blev faktisk bestilt af præsident Donald Trump tilbage i 2017, men den offentliggøres på et højaktuelt tidspunkt, da Kina så sent som i sidste uge i forlængelse af handelskrigen truede med at reducere i leverancerne af sjældne jordarter.



"Disse vigtige mineraler er ofte oversete, men det moderne liv ville være umuligt uden dem. Gennem anbefalingerne i denne rapport vil den føderale regering tage hidtil usete skridt for at sikre, at USA ikke skæres af fra disse vigtige materialer," udtaler Wilbur Ross, USA's handelsminister, i rapporten.



Kina sidder på 70 pct. af verdensmarkedet, men tegnede sig på et tidspunkt for hele 97 pct. af den globale produktion. Rusland er i dag verdens næststørste producent. I perioden mellem 1960'erne og 1980'erne var USA imidlertid førende global leverandør, men produktionen skiftede til Kina, der satsede på at levere store og billige volumener. Det betød, at mange amerikanske produktioner af sjælden jord lukkede.



"USA er stærkt afhængig af vigtig mineralimport. Hvis Kina og Rusland stoppede eksporten til USA og dets allierede i en længere periode - magen til Kinas embargo af sjældne jordarter i 2010 - ville en lang forstyrrelse medføre betydelige chok på USA's og den vigtige udenlandske forsyningskæde af mineraler."



De sjældne jordarter er en gruppe på 17 metaller, som bruges i en række højteknologiske produkter som magneter, displays og andre strategiske applikationer, og som er de eneste råmaterialer, Kina er global hovedleverandør af.



En reduceret forsyning af sjældne jordarter vil ikke blot ramme teknologisektoren, men også industrien og forsvarsindustrien, hvor materialerne også anvendes ganske bredt.



Udvindingen af sjælden jord er ikke bare en bekostelig proces, men også skadeligt for miljøet, ligesom det er en farlig proces for minearbejderne.



/ritzau/FINANS