Morten Østergaard vil stadig vælte Løkke: Vi skal have en ny statsminister

Dagen før folketingsvalget har Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen smidt en bombe. Han afskriver en borgerlig regering og vil "bruge al sin energi" på at lave en regering hen over midten i dansk politik.Hos de radikale bliver det modtaget med det samme svar som tidligere."Jeg vil gerne slå fast, at hvis vi har de afgørende mandater i morgen onsdag aften, så får Danmark en ny statsminister. Vi kan ikke fortsætte med den statsminister, Lars Løkke Rasmussen, vi har nu, hvis vi skal genskabe tilliden til politik," sagde Morten Østergaard på et pressemøde tirsdag eftermiddag.Han garanterer, at De Radikale fortsat peger på Mette Frederiksen, men ikke bare for at få en ny statsminister, men for at få en ny politisk retning i Danmark. "Vi støtter kun en ny regering, der tager et opgør med Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og nye fænomener på højrefløjen og den politik, som de alt for længe har fået lov til at føre på Danmarks vegne," sagde Morten Østergaard.Formanden blev bakket op af Sofie Carsten Nielsen."Vi står en dag før valget. Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg har stået og advaret mod os. Det savner ret meget troværdighed, at det pludselig skulle ændre sig. Det er det, det handler om. Det handler om, hvilken retning vi skal i. Det skal være grønnere, vi skal have børn ud af fattigdom, vi skal have mere integration ikke mindre, " sagde Sofie Carsten Nielsen.Hvad hvis det er en anden politiker der står i spidsen for Venstre?"Vi er nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Det jeg siger i dag, det er, at vi er imod den regering, vi har. Derfor vælter vi statsministeren ved først kommende lejlighed. Vi giver Mette Frederiksen chancen og det er så langt vi kommer i dag," sagde Morten Østergaard.

De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, kaldte mandag en SV-regering for et "drømmescenarie" til Jyllands Posten."Jeg kan både se de radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se de radikale som parlamentarisk grundlag. Det er ikke afgørende," lød det fra Martin Lidegaard til avisen og kaldte en SV-regering for sit "inderlige håb".Efter Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen luftede muligheden for en SV-regering, meldte De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, at han kun støtter sådan en regering, hvis den fører en ny politik – og at den adskiller sig fra Dansk Folkeparti.