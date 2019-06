Søren Pape: Vi skal jo ikke sidde i regering med nogle socialdemokrater

Opdateret klokken 15:35 med flere citater fra Søren Pape Poulsen - De Konservatives formand Søren Pape Poulsen har meget svært ved at se, at hans parti går med i en bred samlingsregering hen over midten, som statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen forslår dagen før valget.



"Vi går gerne ind og samarbejder, men jeg ser ikke mig selv i den regering. De Radikale fører en udlændinge- og retspolitik, som jeg ikke mener giver tryghed for danskerne. Socialdemokratiet fører en skatte- og erhvervspolitik, som jeg bestemt heller ikke mener er godt for Danmark, hvor vi bliver fattigere og skatterne skal stige," siger Søren Pape Poulsen



Han har samtidig meget svært ved at se, hvad det er som det projekt som Lars Løkke Rasmussen foreslår, hvor Løkke til TV2 News siger, at han er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat ved valget i morgen, så vil han bruge al sin energi på at samle en regering med ansvarlige erfarne partier henover midten.



Løkke konkretiserer ikke hvilke partier en regering over midten skal bestå af, men udelukker "de yderste fløje på begge sider."



"Jeg har lidt svært ved at se, hvad det projekt skal gå ud på. For mig handler det ikke om alle mulige kombinationer, og hvem der sidder i kontorerne, men hvad for en politik, der skal føres. Og jeg har bare svært ved at se det ske. Det må man jo forhandle om, men altså for det Konservative Folkepartis vegne – vi er et borgerligt parti. Vi skal jo ikke sidde i regering med nogle socialdemokrater," siger Søren Pape Poulsen.



Kæmpe for et borgerligt Danmark



Adspurgt om Lars Løkke Rasmussen reelt har taget livet af den blå blok, der har styret Danmark i størstedelen af de sidste to årtier, siger Søren Pape Poulsen.



"Altså jeg ved jo ikke – det skal man jo spørge ham om, hvad det er. Jeg tænker, der er valg i morgen, og det er en opfordring til, at der skal laves en ny regering over midten. Fint nok, men altså det Konservative Folkeparti vil gøre alt hvad vi kan for at der stadigvæk er et borgerligt Danmark. Jeg kan ikke se mig selv andet steds end kæmpe for at genopbygge det borgerlige Danmark, så lad os nu se, når vi kommer over valget, hvor vi står. Jeg synes ikke, vi skal give op. Jeg synes, vi skal kæmpe alt hvad vi kan for at de vælgere, der går ned og stemmer er med til at skabe et borgerligt Danmark, og det er jo svært nu."



Søren Pape Poulsen afviser, at han kan støtte en regering, der vil hæve skatten, og som vil føre en slappere retspolitik.



"Jeg kan bare se, at Mette Frederiksen har sagt, hun vil hæve skatten. Hun vil tredoble beskatningen på at virksomheder går i arv. Statsministeren siger skattestop. Hun har et skattehop. Vi vil have en skattesænkning. Det bliver lidt svært, ikke? Men danner de den regering vil de Konservative mandater da samarbejde. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at trække det i en borgerlig konservativ retning. Det er der ingen tvivl om," siger han.



Pape: Vi havde en SV-regering i 78



Om det er en rigtig udmelding som Lars Løkke Rasmussen kommer med dagen før valget, siger Søren Pape:



"Jeg har en anden udmelding, hvis det var mig. Jeg kan jo ikke bestemme, hvor Venstres formand skal tage Venstre hen. Jeg håber så bare, at vælgerne i morgen vil gå hen og stemme på det Danmark, de vil have. Vi er en sikker borgerlig stemme, og hvis man vil have det, kan man jo stemme på os."



Om muligheden for at danne en regering hen over midten, siger De Konservatives formand:



"Hvornår er det sket sidst, kan man spørge? Vi havde SV-regeringen i 78', så det har jeg nok svært ved at se ske. Men altså jeg koncentrerer mig om at gøre det Konservative Folkeparti større, og jo mere man styrker os nu, jo mere kan vi jo være en modvægt til at der skal til at dannes regering med borgerlige og socialdemokrater. Det er godt nok ikke min kop te, og jeg har meget svært ved at se, at det er godt for Danmark og væksten i Danmark og det samfund, vi skal leve i. Jeg kan heller ikke se, det er godt for familierne, der skal beholde nogle af deres egne penge selv."