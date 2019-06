Thulesen Dahl om Løkkes SV-bombe: Fuldstændig afgørende om det bliver med os eller De Radikale

Dagen før valget fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han har opgivet at danne en ny borgerlig regering og i stedet vil forsøge at samle en regering over midten, hvis Venstre står styrket efter valget.



"Han læser jo også meningsmålinger, så det er nok en reaktion på det," siger Dansk Folkepartis partiformand, Kristian Thulesen Dahl til TV 2 News.



Ifølge ham vil DF dog ikke nødvendigvis bakke op om Løkkes SV-projekt.



"Det, der er afgørende for os, er, om han ser et samarbejde, som inkluderer os eller et samarbejde, der inkluderer De Radikale," siger Kristian Thulesen Dahl.



Dermed lægger han op til, at Lars Løkke Rasmussen må vælge mellem DF eller De Radikale, hvis hans samarbejde over midten skal blive til virkelighed, for han ser ikke begge partier i samme koalition.



"Hvis man får en VS-konstellation, som baserer sig på De Radikale, ved man jo godt, at det vil betyde en tilbagerulning af nogle af de udlændingetiltag, vi har fået igennem de seneste år," siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2 News, hvor han også bemærker, at han ikke tror, Løkke har besluttet sig for, hvorvidt han vil gå efter samarbejde med ham eller Morten Østergaard (RV).



"Det tror jeg faktisk ikke, han har gjort op med sig selv endnu," siger DF's partiformand.