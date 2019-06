Det er SF og Enhedslistens håb, at De Radikale besinder sig efter et valg og dropper drømmen om en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet.



Hvis De Radikale ikke bøjer sig mod de andre partier i rød blok, risikerer partiet at spilde en historisk chance, fordi rød blok i målinger spås en stor sejr, lyder det fra Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten.



- Vi har en stor mulighed for at komme i en ny retning og reelt prioritere velfærd over skattelettelser og få sat turbo på den grønne omstilling, siger Pernille Skipper.



- Den historiske chance håber jeg ikke, at de vil forspilde for at danne regering med statsminister Lars Løkke (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), siger hun.



SF-formand Pia Olsen Dyhr kalder de Radikales drøm om SV-regering for "et rædselsscenarie".



- De Radikale gør det, de altid har gjort og fører en borgerlig økonomisk politik, og det kommer ikke bag på mig, siger Pia Olsen Dyhr.



- Jeg kan sagtens samarbejde med de Radikale på uddannelse, børn og klima, men jeg kan det ikke på den økonomiske politik, fordi så stiger uligheden.



Det er til Jyllands-Posten at De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, siger, at drømmescenariet efter valget vil være et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.



For ham er det ikke så afgørende, om De Radikale er en del af sådan en regering eller bliver parlamentarisk grundlag.



De Radikale peger på Mette Frederiksen som statsminister efter valget, men er de seneste måneder kommet med en række krav til en ny regering, hvis hun vil gøre sig forhåbninger om at indtage Statsministeriet.



Senest lød det mandag, at partiet kun vil støtte en S-regering, hvis den vil lave økonomiske reformer, som øger beskæftigelsen.



Partiet foreslår, at det kan ske ved at hæve beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge skal tjene for at komme til Danmark og arbejde og ved at afskaffe den grønne check og seniorjobordningen.



- Jeg har ikke nogle tanker om, at Enhedslisten skal bestemme det hele, men jeg må også sige, at vi må jo være enige om retningen. Og hvis vi er fire partier, så må alle jo bøje sig mod hinanden, siger Pernille Skipper.



Pia Olsen Dyhr har svært ved at tro, at Mette Frederiksen vil bøje sig for De Radikales økonomiske krav og føre en borgerlig økonomisk politik.



- Men hvis det sker, på grund af De Radikale ønsker det, så bliver det ikke med SF's mandater, siger SF-formanden.



