Elizabeth holdt tale om internationalt samarbejde for Trump

Storbritanniens dronning Elizabeth holdt en tale om internationalt samarbejde til gallamiddag med USA's præsident, Donald Trump.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Hun fremhævede vigtigheden af de internationale institutioner, som Storbritannien, USA og andre allierede havde stiftet efter Anden Verdenskrig.



Den britiske dronning nævnte ingen internationale institutioner i sin tale. Men ifølge AP hentydede hun blandt andet til Nato og FN.



Dronning Elizabeth fremhævede, at institutionerne blev etableret "for at sikre at konflikternes rædsler aldrig igen ville blive gentaget".



Præsident Trump har været en hård kritiker af både Nato og FN.



Den 93-årige dronning sluttede sin tale af med en positiv tone. Hun fremhævede det stærke kulturelle og erhvervsmæssige bånd mellem Storbritannien og USA.



"Jeg er sikker på, at vores fælles værdier og delte interesser vil fortsætte med at forene os i fremtiden," sagde dronning Elizabeth blandt andet.



Trump ankom mandag til London til et britisk statsbesøg, som varer frem til 5. maj.



Da han ankom til gallamiddagen mandag aften, kaldte han dronning Elizabeth for en "storartet kvinde" og et "konstant symbol på de uvurderlige traditioner" i Storbritannien.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Trump har dog op til statsbesøget ikke holdt sig tilbage med at komme med knap så venlige kommentarer om flere briter.



Kort inden Air Force One-flyet mandag landede i London, åbnede Trump sit besøg med at kalde Londons borgmester, Sadiq Khan, for "en taber".



"Sadiq Khan, som efter alt at dømme har gjort et forfærdeligt stykke arbejde som borgmester i London, har været tåbelig "ondskabsfuld" over for den besøgende amerikanske præsident - den klart vigtigste allierede for Storbritannien."



"Han er en iskold taber, der burde fokusere mere på kriminalitet i London end på mig."



Trump har desuden luftet sine holdninger til, hvem der bør efterfølge Storbritanniens afgående premierminister, Theresa May, samt hvordan briterne bør håndtere brexit.



Det har blandt andet fået det britiske Labour-parti til at kritisere Trump for "utidig indblanding" i landets politik.



Efter planen skal Trump tirsdag mødes med May.



/ritzau/