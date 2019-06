DR afviser at have udvalgt "elendigt" publikum

"Elendigt publikum udvalgt nøje af DR."



Sådan skrev Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), på Twitter om publikummet til DR's partilederdebat mandag aften.



Påstanden baserede den mangeårige DF-formand tilsyneladende på hendes observationer af publikums aktivitetsniveau gennem udsendelsen.



"Klapsalver og våde øjne hver gang, der bliver talt modtagelse af flygtninge. Og stilhed når der bliver talt om asylstop og hjemsendelse," skrev Pia Kjærsgaard videre.



Men det har intet på sig, forsikrer Thomas Falbe, nyhedschef i DR med det overordnede ansvar for valgdækningen.



"Det er ærgerligt, at det bliver udlagt som om, at vi har manipuleret folk i salen. Det har vi ingen interesse i. Det er folk fra hele Danmark, der er kommet, og det har været en fri og åben tilmelding for alle," siger han.



Nyhedschefen fortæller videre, at billetterne har været gratis, og at Danmarks Radio har stillet busser til rådighed, som gæsterne kunne tage til DR Byen på Amager.



"Vi åbnede for tilmelding til debatten ved starten af valgkampen. Debatten er blevet annonceret på sociale medier, og så har folk kunnet melde sig til. Da der ikke var flere billetter, var vi selvfølgelig nødt til at lukke for tilmeldinger."



"Men vi har ikke haft nogen andel i, hvem der har fået billetter, og vi har heller ikke på nogen måde valgt nogen til eller fra. Det har været først til mølle," siger Thomas Falbe.



Aftenens debat på DR1 var den næstsidste partilederrunde i denne valgkamp. Sidste debat mellem partilederne sendes tirsdag klokken 20 på TV2.



