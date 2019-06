Trustpilot-stifter med hård melding i valgkampens slutspurt: "Jeg synes, det har været en af de mest deprimerende valgkampe nogensinde"

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.Hvis du tænker, at det har været en lang valgkamp, er der gode nyheder: Nu er der kun 24 timer til, at stemmestederne åbner.Inden vi når så langt, er her de historier, som du skal kende på valgkampens næstsidste dag:Kvoteflygtninge, uvelkomne indvandrere og børnene på Udrejsecenter Sjælsmark. Debatten om udlændinge fyldt meget i valgkampen, men nu er tonen ifølge flere af Danmarks mest succesfulde iværksættere blevet så hård, at det er blevet sværere at rekruttere specialister uden for landets grænser."Jeg synes, det har været en af de mest deprimerende valgkampe nogensinde. Udlændingedebatten er gået fra at være hård til perfid," siger Peter Mühlmann, stifter og adm. direktør i anmelderportalen Trustpilot, som i København har 370 medarbejdere fordelt på 45 nationaliteter.Han bliver bakket op af David Helgason, medstifter af Unity Technologies.En regering ind over midten mellem Socialdemokratiet og Venstre vil være at foretrække frem for en regering båret af venstrefløjen. Det mener næstformand i den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, som peger på økonomien og klimaet som politikområder, hvor en SV-regering vil være bedst for De Radikale."Det er et drømmescenarie. Jeg kan både se De Radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se De Radikale som parlamentarisk grundlag. Det er ikke afgørende," siger Lidegaard og kalder SV "mit inderlige håb".Oven på Morten Østergaards melding om at blokere Mette Frederiksens vej til statsministeriet, hvis ikke hun leverer en anden økonomisk kurs, kom De Radikale mandag med partiets eget bud på en økonomisk 2030-plan. En plan, der har i sinde at øge beskæftigelsen med 10.500 personer primært ved at åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft, og som straks mødte kritik fra Socialdemokratiet for at være "fugle på taget"."At gå ud og påstå, at de kan finde 2 mia. ved at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft, det er kun en påstand. Andet er det ikke. Man kan ikke føre ansvarlig økonomisk politik på den måde," siger Mette Frederiksen.Mandag morgen mødte Børsens chefredaktør Bjarne Corydon Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen til en snak om udsigterne for den økonomiske politik med blot to dage til valget. Børsens chefredaktør tog fire emner op med statsministeren: Reformer, vækst, klima og tanken om en SV-regering. Og det stod hurtigt klart, at de begge delte en grundlæggende analyse af, at selvom dansk økonomi umiddelbart står stærkt, så er der ikke en overflod af penge at bruge af de kommende år.Selvom der har været opsving i dansk økonomi siden 2013, og selvom antallet af personer på offentlig forsørgelse er det laveste i 12 år, så har en gruppe af danskere på kontanthjælp ikke nydt godt af det. For ifølge en analyse fra Beskæftigelsesministeriet har 8200 danskere været på kontanthjælp i mindst ti år i træk. Og det er stort set det samme som for tre år siden.Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det en "falliterklæring", mens Socialdemokratiet kalder det en "tragedie" og bebuder en skærpet kurs for kontanthjælpsmodtagerne, hvis de vinder valget:"Dem, der har været mange år på kontanthjælp, skal mødes med en ny logik, som er et integrationsprogram på 37 timer, hvor man får en social ydelse for de timer, man møder op, i stedet for at man får en månedsydelse. Så kan man blive aktiveret, men også sanktioneret, hvis man ikke dukker op," siger S-ordfører Mattais Tesfaye.De Radikale og SF ønsker, at Nets skal omfattes af de begrænsninger, der gælder for banker i forhold til bonus og variabel aflønning af ledelsenPolitikens politiske kommentator Kristian Madsen skriver, at en familiefejde er brudt ud i rød blok oven på Morten Østergaards krav til Mette Frederiksen om at sætte en ny økonomisk kurs:"Normalt fastholder de store partier sig afslappet til den type kritik fra de små støttepartier, som når en flue lander på en ko. Det er bare naturens orden, at de små lever af at hakke på det store dyr i blokken, og bliver det lidt for meget, kan de tjattes væk med halen. Men denne gang flippede det store socialdemokratiske dyr ud og begyndte at rasere stalden, blot 48 timer før valgstederne åbner," skriver han.Du kan læse hele analysen i Politiken (endnu ikke online).Dagens umiddelbart eneste store begivenhed er den sidste og afsluttende partilederdebat på TV2 i aften klokken 20.Derudover kan du støde på toppolitikerne disse steder i dag:Klokken 07.30: Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) møder vælgerne ved Vesterport Station i København.Klokken 08.00: Liberal Alliance holder grundlovsarrangement på Restaurant Els ved Nyhavn i København. Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen holder tale.Klokken 09.00: Kristian Jensen (V) mødes med vælgere i Vildbjerg ved Herning foran Meny.Klokken 09.00: Søren Pape Poulsen (K) deler iskaffe ud ved Nørreport Station i København.Klokken 14.00: Kristians Kaffebar rykker ud til Ringsted ved Føtex på Klosterparks Allé. Her vil Kristian Thulesen Dahl uddele kaffe og kanelsnegle og snakke med forbipasserende.Klokken 16.05: Mette Frederiksen (S) og samtlige kandidater for Socialdemokratiet i København deler roser ud ved Amager Centret.Klokken 17.25: Kristian Thulesen Dahl, Martin Henriksen og Peter Skaarup (DF) mødes med vælgerne ved Storkespringvandet i København. Samtidig giver Thulesen Dahl ifølge partiet en "peptalk".Klokken 20: Partilederne mødes på TV2 til partilederrunde.