Angrebene fløj gennem luften i den sidste duel inden valget:

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.I dag lægger vi ud med søndagens debat mellem S-formand Mette Frederiksen og V-formand Lars Løkke Rasmussen, der var den tredje og sidste duel i valgkampen mellem de to statsministerkandidater.Blandt emnerne var udlændinge, klima, minimumsnormeringer og skat.Men partilederne nåede også en tur om de økonomiske planer, hvor Mette Frederiksen kritiserede Løkke og Venstre for ikke at have fremlagt en økonomisk 2025-plan i valgkampen, som Socialdemokratiet har gjort, og for ikke at have en krone mere til f.eks. ansætte flere pædagoger:"Hvordan kan du kritisere min økonomiske politik, når du siger, at jeg ikke har nogen?," lød svaret fra Løkke.Som en rød tråd gennem debatten løb den afvisning, Mette Frederiksen har givet Løkkes overvejelser om et regeringssamarbejde mellem S og V."Mette har meget klar signaleret, at hvis hun skal danne regering, bliver det på de røde partiers nåde," sagde Løkke blandt andet i debatten.Mette Frederiksen afviste endnu en gang, at hun vil lempe udlændingepolitikken, selv om de partier, der skal hjælpe hende til magten ønsker at hun gør netop det.Få dage inden valget stiller De Radikales partileder Morten Østergaard nye krav for at støtte Mette Frederiksen som statsminister. Socialdemokratiets 2025-plan giver ikke et større men derimod mindre arbejdsudbud, og altså udsigt til færre hænder på arbejdsmarkedet, og det skal der laves om på, understreger den radikale leder. Og ellers er han klar til at blokere Mette Frederiksens vej til statsministerposten i en dronningerunde:"Jeg vil gerne sige det helt klart: Hvis ikke vi er for, så er vi imod. Der bliver ikke noget med at vende det døve øre eller blinde øje til. Og det bliver heller ikke sådan, at vi bare kan sige, at hvis vi nu får nogle kvoteflygtninge, så pyt med økonomien," siger Morten Østergaard.De Radikale vil mandag præsentere deres nye økonomiske 2030-plan.Morten Østergaard har også givet et interview til Politiken, bragt i avisen søndag. Her fortæller den radikale leder, at han forudser langstrakte forhandlinger om en eventuel fremtidig S-regerings politiske grundlag. Læs den historie her. Både Dansk Industri og Dansk Erhverv mener, at erhvervspolitikken nærmest er blevet overset i valgkampen. Og kigger man på, hvad de to statsministerpartier Socialdemokratiet og Venstre har spillet ud med i valgkampen, er det både for lidt og for uklart, mener erhvervslivets talerør."Jeg hører alt for få forslag om, hvordan politikerne vil gøre de danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Jeg har brug for, at partierne siger konkret, hvad de vil gøre. Det står ikke klart for mig," siger DI-formand Lars Peter Søbye.Ti år efter finanskrisen står Danmark dårlig rustet til en ny økonomisk krise, mener erhvervsorganisationen DI. For der er kun lige præcis overskud på de offentlige finanser og samtidig er verdensøkonomien begyndt at knirke:"Det gør tilsammen, at man godt kunne ønske sig mere besindighed hos politikerne, og vi skal passe på med i den politiske diskussion, at man ikke bare tager for givet, at det bliver ved med at gå godt. Det er mit opråb til politikerne, for hér synes jeg, at de lader noget tilbage at ønske," siger direktør i DI Kent Damsgaard til Berlingske.Den historie kan du læse i Berlingske (endnu ikke online).Det har egentlig stået sort på hvidt i Socialdemokratiets udlændingepolitik i mere end et år: Partiet vil nedsætte en ydelseskommission med det formål at samle et bredt politisk flertal om en reform af de sociale ydelser. Men efter at Berlingske har bedt udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) uddybe, hvorfor S går efter en bred aftale – altså også med de borgerlige partier – er det som om, at rækkevidden af formuleringerne for alvor er gået op for partierne på venstrefløjen.Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, mener, at S i realiteten giver Venstre vetoret på området."Det giver ikke mening, at Socialdemokratiet både siger, at de vil bekæmpe ulighed og samtidig lade Venstre diktere det her. Vi må have afklaret deres position på det område, inden der kan dannes en regering. Og i mellemtiden vil jeg bare opfordre til at stemme på et parti, der ikke vil lade fattigdomsbekæmpelse være op til Lars Løkke Rasmussen," siger Rune Lund til Berlingske.Søndag – tre dage før folketingsvalget – skete det, som mange iagttagere af dansk politik havde ventet ville ske: Venstre smed udlændingekortet ind i valgkampen. Denne gang i form af et forslag om at beskære kontanthjælpen med 1580 kr. om måneden, hvis en kontanthjælpsmodtager ikke kan dansk på et passende niveau."Man skal kunne begå sig på et operationelt dansk for at komme ud på det danske arbejdsmarked. Derfor foreslår vi et danskkrav til ledige," sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Jyllands-Posten, hvor han lancerede forslaget.Konkret skal kontanthjælpsmodtagerne ifølge forslaget kunne bestå en prøve i Dansk 2 eller tilsvarende niveau. S er ifølge Jyllands-Posten positivt indstillet over for flere krav til ledige. Men vil ikke forholde sig direkte til forslaget.Helt op til 33 pct. af nye boligområder skal være alment byggeri, opført med støtte fra kommunen og målrettet folk med almindelige lønindkomster. Det foreslår Socialdemokratiet i et nyt boligpolitisk udspil, præsenteret af partiformand Mette Frederiksen i Berlingske lørdag. S-formanden erkender, at partiet bryder med den almindelige markedsudvikling."Det gør jeg med rank ryg, for markedet kan ikke selv. Det er heller ikke markedet, der kommer til at løse klimakrisen, og det er ikke markedet, der kommer til at løse problemerne med at sikre adgang til ordentlige boliger, som man har råd til at betale," siger Mette Frederiksen til Berlingske.Mens debatten de senere år mest har handlet om skattelettelser, skandalesager og it-koks, mener De Konservative, at politikerne har glemt en utrolig vigtig pointe: At gøre skattesystemet mere simpelt. Derfor kommer erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nu med et markant forslag for at forenkle skatten."Vi vil ikke bare have lavere skat, men også mere simpel skat. Så selv hvis vi ikke kan komme igennem med de skattelettelser, vi gerne vil, håber vi, at der vil være opbakning til at forenkle vores skattesystem, så det ikke er så kompliceret," siger han og lægger i første omgang op til at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget, som blev indført i 1994 med et mål om at skaffe midler til en indsats, der skulle halvere arbejdsløsheden.Partileder Anders Samuelsen (LA) præsenterede lørdag en række forslag, der skal give borgerne mere valgfrihed. Blandt andet vil Liberal Alliance øge tilskuddet til friskoler til 80 pct. af det, en elev i folkeskolen koster. LA vil også udvide det frie sygehusvalg.Historien er godt nok fra i går, men valgte du at nyde vejret i stedet for at læse aviser, er Berlingskes portræt af Mette Frederiksens stabchef, Martin Rossen, stadig værd at læse i dag. Martin Rossen får af mange socialdemokrater en stor del af æren for, at partiet tre dage inden valget har kurs mod Statsministeriet, og han vil efter alt at dømme fortsat være Mette Frederiksens tætteste rådgiver, hvis hun sætter sig ved hjørnekontoret i netop Statsministeriet. Men ved du ikke hvem den 44-årige Martin Rossen er? Så bliv klogere på det her. De Radikale har bebudet, at de mandag fremlægger sin økonomiske plan, Bjarne Corydon interviewer Lars Løkke Rasmussen og så mødes alle partilederne til debat på DR1.Her er det fulde overblik over, hvor du kan møde politikerne på valgkampens 28. dag:Klokken 06.45: Effekterne af sygedagpenge-reformen fra 2013 står på radioprogrammets dagsorden, når V-næstformand Kristian Jensen og Mogens Jensen (S) mødes i P4 Midt/Vest.Klokken 07.00: Partileder Anders Samuelsen (LA) deler valgmateriale ud på Københavns Hovedbanegård sammen med LA-kandidaterne Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Joachim B. Olsen og Laura Lindahl.Klokken 08.00: Isabella Arendt, der er fungerende formand for Kristendemokraterne, begynder sin dag med at spise morgenmad med tillidsfolkene i Skjern storkreds.Klokken 08.15: Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF, lægger vejen forbi Politikens Valgtelt på Christiansborgs Slotsplads. Her synges morgensang, og Olsen Dyhr fortæller om sin vej ind i politik.Klokken 08.30: Nationalmuseet danner rammen, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal tale med Bjarne Corydon, der er chefredaktør på avisen Børsen.Klokken 08.35: Partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) deltager i tv-programmet "Seerkrydsild" på TV2 News.Klokken 09.00: Klaus Riskær Pedersen, der er formand for partiet af samme navn, dukker op på mediet Altinget til debat med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).Klokken 09.30: K-formand Søren Pape Poulsen lægger vejen forbi Korsørs gamle sygehus til en snak om, hvordan hospicet skal fungere fremover. Det gør han sammen med partiets lokale kandidat Brigitte Klintskov Jerkel.Klokken 10.00: Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), debatterer med Marianne Jelved fra De Radikale i Politikens valgtelt under temaet "Min bedste politiske modstander".Klokken 10.00: Isabella Arendt (KD) besøger Maabjerg Bioenergy i Holstebro.Klokken 11.00: Lars Løkke Rasmussen (V) og Jan E. Jørgensen (V) deler valgmateriale ud ved Kongens Nytorv.Klokken 12.00: Kristian Thulesen Dahl er i DR-byen, hvor han deltager i radioprogrammet "Musikchefen" på P3. En time senere er han igennem på P4 i programmet "Skyd på formanden"Klokken 13.00: Den socialdemokratiske partiformand, Mette Frederiksen, markerer FN's World Bicycle Day ved at køre til begivenheder i cykelkaravane. Første stop er ved Christiansborg Slotsplads. Karavanen stopper ved Frederiksberg Centret klokken 13.45 og i nordvest klokken 15.Klokken 15.00: Mette Frederiksen (S) deltager i Nordvest Fællesskabets Tøjbyttemarked, hvor hun også selv bytter tøj.Klokken 20.00: Alle partiledere er inviteret til at deltage, når partilederdebatten "Demokratiets Aften" løber af stablen på DR1.