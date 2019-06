Mette Frederiksen medbragte elpære til duel med Løkke

Relateret indhold Artikler

Tv-duellerne mellem de to statsministerkandidater fra Venstre og Socialdemokratiet har indimellem budt på markante indslag. Som dengang Socialdemokratiets daværende formand Poul Nyrup Rasmussen i 2001 rev sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog "Fra socialstat til minimalstat".



Eller i 2011 hvor Lars Løkke Rasmussen gik tværs igennem tv-studiet og afleverede en gul "huskeseddel" til Helle Thorning-Schmidt.



I duellen på DR1 søndag var indslaget fra Mette Frederiksen dog noget sværere at afkode. Under en debat om, hvorvidt skatten vil stige, hvis hun bliver statsminister, holdt Mette Frederiksen pludselig en lille dims op for publikum.



"Det her er for dem, der ikke lige kører bil, sådan en lille pære, der skal i bilen, når man skal lyse på vejen," sagde S-formanden.



Der sad dog givetvis også en bilist eller to, som aldrig havde set sådan en før. Mette Frederiksen fortsatte:



"Vi foreslår ikke at fastholde skattestoppet. Hvor meget vil den her stige med, når vi oplever det? Cirka 50 øre i 2025. Nok lige knap 50 øre. Det er det, vi taler om," sagde Mette Frederiksen.



Lars Løkke Rasmussen var dog ikke helt overbevist:



"Så folk køber ikke havregryn, te og mælk og shampoo og alt muligt andet? Køber de kun LED-pærer til deres bil?," ville statsministeren vide.



Til det sagde Mette Frederiksen:



"Forhåbentlig ikke, vil jeg sige, selv om jeg er meget imod madspild, så håber jeg også, at de køber noget mad."



"Men det er bare for at sige, at det er cirka 50 øre i 2025," sagde Mette Frederiksen.



Socialdemokratiet går blandt andet til valg på at sætte skatten op på banker og personer, som ejer aktier. Mette Frederiksen understreger dog, at hun ikke ønsker at sætte skatten for den almindelige lønmodtager op. Lars Løkke Rasmussen var dog ikke overbevist.



"Det passer jo ikke. Der er en halv million danske lønmodtagere, der skal betale mere i skat, fordi man ikke længere kan trække arbejdsgiverbetalt mobiltelefon fra."



"Når du fjerner skattestoppet på alt fra chokolade, til hvad ved jeg, så bliver det dyrere, og det kommer til at påvirke husholdningerne."



"Når du lægger skat på bankerne, som du kalder et "samfundsbidrag", fordi det lyder lækkert, så er det jo en skat, som bankkunderne i sidste ende kommer til at betale," sagde Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/