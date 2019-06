Socialdemokratiet vil give flere borgere med almindelige indkomster mulighed for at bo i de store byer.



Men det er ikke sikkert, at partiets nye boligudspil vil rette op på den opdeling af befolkningen i forskellige boligområder, der er i dag.



Sådan lyder det fra Curt Liliegreen, der er direktør for Boligøkonomisk Videncenter.



"Det er et element, men det er ikke nok i sig selv. Folk bor jo allerede opdelt," siger Liliegreen.



Ifølge direktøren kan forslaget dog forebygge, at tendensen fortsætter, og det er positivt, mener han.



Socialdemokratiet kom fredag aften med et boligudspil, der indeholder ti pejlemærker til flere og billigere boliger.



Partiet ser helst, at kommunerne får mulighed for at kræve at op til 33 procent af nye boliger reserveres til almene boliger.



Målet med udspillet er blandt andet at få bygget flere boliger og sikre, at flere af dem er nogle, som folk generelt har råd til.



Som eksempler på, hvor folk bor opdelt, nævner boligøkonomen udsatte boligområder med overvægt at ikkevestlige indvandrede.



Derudover peger Liliegreen på kommuner med overvægt at velhavende borgere som Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Hørsholm.



"Så fordi man nu går ud og bygger nogle flere almene boliger eller bremser huslejestigninger, ændrer det ikke på den måde, befolkningen allerede er bygget op på.



"Men det kan måske være med til at forebygge, at den ikke bliver endnu mere opdelt i de kommende årtier," siger han.



Fra politisk hold er det ifølge Curt Liliegreen ønskværdigt at sikre en bedre beboersammensætning.



Derudover ser det også ud til at bidrage positivt til integration og sikre bedre mobilitet, når forskellige samfundsgrupper blandes, vurderer han.



I forslaget lyder det, at flere med almindelige indkomster skal have mulighed for at købe en bolig i de største byer.



Det kan eksempelvis ske via en boligform, hvor 10 til 50 procent af boligen bliver ejet af beboeren selv og resten ejes af en fond.



/ritzau/