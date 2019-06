Regeringens besparelser på uddannelse står tilbage som noget af det mest forhadte blandt vælgerne oven på Lars Løkke Rasmussens (V) seneste fire år i Statsministeriet.



Det skriver Politiken på baggrund af en meningsmåling foretaget af Megafon for avisen og TV2.



1143 respondenter er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere 15 initiativer, der har været nogle af de vigtigste for den nuværende regering.



Hele 69 procent svarer, at det var en dårlig idé, da regeringen med det såkaldte omprioriteringsbidrag pålagde danske uddannelsesinstitutioner at spare 2 procent om året.



Det er omvendt bare tre procent af de adspurgte, der mener, at uddannelsesbesparelserne var en god idé.



Også det såkaldte uddannelsesloft får drøje hug. Her svarer 56 procent, at det var en dårlig idé, at regeringen indførte et loft, der betyder, at man i udgangspunktet først kan begynde på en ny uddannelse på samme eller højere niveau efter 6 år.



"Der er ingen tvivl om, at besparelserne og uddannelsesloftet er upopulært, og når så mange svarer, at det var en dårlig idé, er det en holdning, der rækker langt ind i de borgerlige rækker," siger professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i opinionsundersøgelser.



I regeringen afviser uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), at der har været tale om en forkert politik. I hans øjne har der været brug for at passe på pengene.



I valgkampen har Venstre dog meddelt, at partiet nu er klar til at afskaffe omprioriteringsbidraget, fordi det har udtjent sin rolle.



For hvor institutionerne i de første år kunne plukke lavthængende frugter, er det med tiden blevet sværere at finde besparelser, mener Tommy Ahlers.



"Det gør ondt derude," siger han til Politiken.



