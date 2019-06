En årtier gammel handelsklausul, der tillader Indien at eksportere varer til USA uden at betale told, vil blive afviklet i den kommende uge.



Det meddeler USA's præsident, Donald Trump, i en udtalelse sent fredag aften lokal tid.



Beslutningen om at annullere Indiens status som "privilegeret handelspartner" blev truffet af præsidenten allerede i begyndelsen af marts.



Men ifølge den gamle klausul i de to landes handelsaftale skal der gå 60 dage, fra opsigelsen annonceres, til den kan træde i kraft. Og det sker onsdag 5. juni, skriver Trump i udtalelsen.



"Jeg har besluttet, at Indien ikke har givet tilstrækkelige forsikringer til USA om at skabe lige og rimelig adgang til det indiske marked," siger præsidenten.



Selv om USA kunne have opsagt handelsklausulen allerede i maj, så har amerikanerne tilsyneladende fundet det hensigtsmæssigt at vente til efter afholdelsen af det månedlange indiske parlamentsvalg, der sluttede 19. maj.



Valget sikrede premierminister Narendra Modi et komfortabelt genvalg.



Trump har flere gange kritiseret Indiens høje toldsatser på amerikanske varer og kaldt dem unfair.



Ifølge amerikanske handelsrepræsentanter var USA's handelsunderskud med Indien på 27,3 milliarder dollar - svarende til knap 180 milliarder kroner - i 2017.



Fredagens udmelding fra præsidenten kommer, bare dagen efter at Trump annoncerede, at han vil øge tolden på alle varer, der eksporteres til USA fra Mexico.



Toldsatserne skal tvinge den mexicanske regering til at gøre mere ved de strømme af migranter, der forsøger at rejse ind i USA fra Syd- og Mellemamerika.



/ritzau/AP