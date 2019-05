Saudisk konge: Vi må stå sammen mod Iran

Irans finansiering af militante shiamuslimske bevægelser og stigende indflydelse i regionen er en trussel mod den globale sikkerhed, mener Saudi-Arabiens kong Salman.



Kongen opfordrer det internationale samfund til at tage alle midler i brug for at forhindre, at Iran blander sig i andre landes anliggender.



Det siger han torsdag aften på et krisetopmøde, som Saudi-Arabien har indkaldt Golfstaternes Samarbejdsråd til for at tale om de tiltagende spændinger i regionen.



Kongen minder blandt andet om den formodede sabotage mod fire olietankskibe ud for De Forenede Arabiske emiraters kyst samt et droneangreb mod en vigtig saudiarabisk olierørledning tidligere på måneden.



Det er eksempler på, at "det iranske regimes opførsel og trussel mod den regionale sikkerhed er en åbenlys udfordring mod internationale normer". Det siger kongen ifølge nyhedsbureauet AP.



Med på mødet torsdag aften var statsledere fra Kuwait og Bahrain samt højtstående embedsmænd fra De Forenede Arabiske Emirater, Oman og Qatar.



Også Iraks præsident, Barham Salih, deltog.



Han advarede blandt andet om, at det vil kunne lede til krig i regionen, hvis situationen ikke bliver håndteret på en ordentlig måde.



Samtidig opfordrede præsidenten sine naboer og allierede til at støtte op om stabiliteten i Irak.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



I slutningen af april i år besluttede den amerikanske præsident, Donald Trump, at det ikke længere skal være muligt at købe iransk olie uden at blive sanktioneret af USA.



Den melding blev gentaget af USA's særlige udsending til Iran, Brian Hook, torsdag.



I en erklæring udtaler han, at USA vil sanktionere ethvert land, der køber olie af Iran, også efter at en karensperiode udløb 2. maj.



I 2018 trådte USA ud af atomaftalen med Iran og genindførte sanktioner, der også kunne ramme andre lande end Iran.



Formålet var at stoppe al iransk olieeksport. Men otte lande fik dispensationer, der gjorde, at de kunne købe iransk olie uden at blive omfattet af de amerikanske sanktioner.



Den karensperiode udløb dog 2. maj, og derfor vil de lande nu blive behandlet ligesom alle andre lande, der køber iransk olie, advarer USA.



