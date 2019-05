Minister kendte til manglende boligskat to år før det kom frem:

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.I dag lægger vi ud med skatteminister Karsten Lauritzen (V), som i Berlingske bliver kritiseret af både politiske modstandere og eksperter for ikke at have grebet tidligere ind i den sag, der handler om 1.200 boligejere, der ikke har betalt boligskat i op til ti år.En aktindsigt viser nemlig, at V-ministeren allerede i 2016 blev orienteret af sine embedsmænd om sagen, men først i 2018 valgte at melde ud, at der var et problem.Ifølge Karsten Lauritzen skyldes det, at man i Skat forsøgte sig med at løse problemet på en måde, som senere viste sig, ikke kunne lade sig gøre."Når jeg ikke orienterer folketinget, så er det fordi, det er en orienteringssag til mig, hvor man siger, at vi har et problem, men det har vi fundet en god løsning på. Så burde alt jo være godt," forklarer han til Berlingske.Socialdemokratiet kalder det "Meget utilfredsstillende og kritisabelt"Skulle Mette Frederiksen vinde valget og få den tanke at danne en SV-regering, så forventer Lars Løkke Rasmussen (V) ikke selv at blive en del af ministerholdet.Det fortalte han deltog i tv-programmet "Mød partierne" på DR."Hvis vi nu tager det helt konkret, så vil jeg næppe kunne være minister i sådan en regering under Mette Frederiksens ledelse. Det tror jeg ikke," sagde Løkke.Ifølge en ny DI-analyse bliver det de kommende år afgørende for arbejdsmarkedet, at ældre over 60 år fortsætter med at arbejde frem for at trække sig tilbage. Derfor advarer DI-direktør Kim Graugaard politikerne mod at skabe en ny efterlønslignende ordning oven pådebatten om tidligere pension, skriver Berlingske."Man kan godt frygte en ny efterlønslignende ordning, som både velstandsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt vil være overordentligt problematisk," siger DI's direktør til avisen."En helt vild overdrivelse," mener Socialdemokratiets Mattias Tesfaye.Den historie skal du foreløbig have fat i en papirudgave af Berlingske for at læse, da den ikke er lagt online endnu.Mens Socialdemokratiet i sidste uge fremlagde et klimaudspil med et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 60 pct. i 2030, stiller De Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet ifølge DR nu et højere krav til Mette Frederiksen.Skal hun være statsminister med deres støtte, skal hun nemlig binde sig til en klimalov med et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.I den nyeste udgave af Børsens valgpodcast "Til Valg med Corydon og Co." diskuterer chefredaktør Bjarne Corydon og cheføkonom Steen Bocian om partierne har penge til deres mange klimaløfter."Hvis man sætter det meget skarpt på spidsen, og jeg er spændt på, om du er enig her, Steen (Bocian, red.), så er den grønne omstilling, sådan som den diskuteres i dag, urealistisk at gennemføre, hvis man ikke samtidig kan finde ud af at gøre samfundskagen større," siger Bjarne Corydon og fortsætter:"Med mindre man selvfølgelig er parat til enten at hæve skatterne markant eller have et Danmark, hvor velstanden falder. Det er det, der er på spil."Hun kom skævt fra start, men er nu i højeste gear. Med sit følge rejser Mette Frederiksen riget rundt i en rød valgbus. I 10 timer har Børsens fulgt Socialdemokraternes formand på tur til de jyske købstæderOg hvis du missede dem, kan du her finde de tidligere reportage med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl Kl. 10.30 præsenterer Liberal Alliance et iværksætterudspil sammen med iværksætteren Toke Kruse i Bredgade.Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er fredag rejst til Færøerne, hvor han kl. 14 vil deltage i en åbent møde hos Østrøm i Torshavn. Kl. 15.30 skal han ud og sejle med direktøren for Bakkafrost og kl. 18.15 holder det lokale turisterhverv et arrangement på Restaurant Koks.Søren Pape Poulsen (K) deltager kl. 17-21 ved Open by Night i Viborg Centrum.Morten Østergaard (RV) går med i Børnemarch for Fremtiden fra Regnbuepladsen i København ind til Christiansborg kl. 14.