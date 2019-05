Corydon: Et kæmpe hul i statskassen vil åbne sig, hvis politikerne gør alvor af dette løfte

"Hvis man sætter det meget skarpt på spidsen, og jeg er spændt på, om du er enig her, Steen (Bocian, red.), så er den grønne omstilling, sådan som den diskuteres i dag, urealistisk at gennemføre, hvis man ikke samtidig kan finde ud af at gøre samfundskagen større," siger Bjarne Corydon og fortsætter:"Med mindre man selvfølgelig er parat til enten at hæve skatterne markant eller have et Danmark, hvor velstanden falder. Det er det, der er på spil."Sådan lyder vurderingen fra Børsens chefredaktør Bjarne Corydon i onsdagens afsnit af podcasten "Til valg med Corydon & Co." I afsnittet gør panelet status over de store partiers økonomiske politik. For hvor meget klogere er vi egentlig blevet på, hvad partierne vil med økonomien?Bjarne Corydon tager diskussionen med Børsens cheføkonom Steen Bocian, og de er enige om følgende:Ingen af partierne har på nogen måde været konkrete omkring, hvordan de vil betale for den grønne omstilling, som er ét af valgkampens absolut mest dominerende temaer."Hvis partierne mener noget som helst alvorligt med alt, hvad der er blevet sagt om klima i denne valgkamp, så vil et meget, meget stort hul i statskassen åbne sig ret hurtigt," siger Bjarne Corydon.Lyt til afsnittet HER