Eksperter: Politikeres lokale valgløfter glemmes efter valget

Relateret indhold Artikler

Folketingskandidater kommer med lokale valgløfter, som det ifølge eksperter er usandsynligt, at de kan holde efter valget.



Det skriver Kristeligt Dagblad.



For det kan være svært for folketingskandidater at få lokale mærkesager som en cykelsti eller billigere færgebilletter gjort til virkelighed.



Det siger blandt andre Flemming Juul Christiansen, der er lektor med speciale i dansk politik ved Roskilde Universitet.



"Selv om det danske valgsystem er indrettet sådan, at politikerne vælges lokalt, arbejder de enkelte folketingsgrupper sådan, at det er de forskellige ordførere, som varetager alt fra transport-, miljø- og boligområdet," siger han til Kristeligt Dagblad.



"Som menigt folketingsmedlem kan man ikke vide sig sikker og slet ikke regne med at få sin lokale mærkesag igennem. Det er i høj grad partiledelsen, som udstikker linjen, og der tager man ikke stort hensyn til de mindre lokale sager."



Alligevel er der i den igangværende valgkamp masser af eksempler på, at folketingskandidaterne kaster sig over de lokale mærkesager.



Finansminister Kristian Jensen (V) har lovet penge til en ny cykelsti ved Hvidkilde Gods ved Svendborg, hvis Venstre vinder valget.



Hans partifælle Marcus Knuth og folketingskandidat Kasper Roug (S) vil have billigere færgebilletter til øerne Fejø, Askø, Lilleø og Femø nord for Lolland.



Børne- og socialminister Mai Mercado (K) og Socialdemokratiets Trine Bramsen har kastet sig ind i sagen om en hjerneskadets forhold i Middelfart. Her skal lovgivningen ændres.



Og i Viborg har Venstres Kristian Pihl Lorentzen lovet, at der kommer en ny motorvej i Vejle-området over Give og Viborg til Hobro.



Lektor Asbjørn Skjæveland fra Aarhus Universitet, der blandt andet forsker i det daglige partiarbejde i Folketinget, mener ligeledes, at man skal tage politikernes lokale løfter med et gran salt.



"Det er sædvanligvis folketingsgruppen i samspil med den relevante ordfører, der tager de lidt større beslutninger, ikke de enkelte folketingsmedlemmer," siger han.



/ritzau/