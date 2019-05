Resultatet af valget til Europa-Parlamentet har givet Margrethe Vestagers ambition om at blive ny formand for EU-Kommissionen luft under vingerne.



Den liberale EU-gruppe Alde, som EU-kommissæren er kandidat for, har med et godt valg og en fransk partitilslutning oplevet en signifikant vækst.



- Vi kommer fra en position, hvor vi har vundet, og det gør selvfølgelig, at der er et helt andet drive i forhold til at være en central spiller, siger Vestager til Ritzau.



For fem år siden fik de liberale 67 mandater i Europa-Parlamentet. I forbindelse med dette års valg har den franske præsident Emmanuel Macrons parti sluttet sig til, og nu har Alde 109 mandater. Flere meldes på vej.



- Lige nu er vi på 109. Og der er stadig nogle, der banker på døren og siger, at de også gerne vil være med, siger EU-kommissæren.



En ting er, at de liberale går frem. Noget andet er, at de to største partier, konservative EPP og socialdemokraterne S&D, begge har mistet lige omkring 40 mandater.



Lederen af den konservative EU-gruppe EPP, Manfred Weber, og EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, har under valgkampen været de to mest profilerede kandidater til topposten.



I kulissen spøger andre, eksempelvis EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, og andre potentielle - men meget lavmælte - kandidater.



Traktaten siger, at det er EU's stats- og regeringschefer, som nominerer til posten, og at det er EU-Parlamentet som godkender.



- Der vil også komme folk, som vi ikke har hørt om endnu. Derfor betyder det meget, hvad statsministeren har sagt. For så kan resten af verden se, at Danmark er med, siger Margrethe Vestager.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde ved sin ankomst til et topmøde tirsdag i Bruxelles, at Vestager er den liberale gruppes "stærkeste" kort i spillet om jobbet som kommissionsformand.



Statsministeren lagde desuden vægt på, at det for Danmark altid vil være en fordel at have en dansker på en toppost i EU-systemet.



Han nævnte i den forbindelse generalsekretæren i EU's Ministerråd, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, som tidligere var dansk EU-ambassadør.



/ritzau/