Trump sender svigersøn til Mellemøsten med ny fredsplan

Præsident Donald Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, er i Mellemøsten for at vinde opbakning til en plan for fred mellem Israel og palæstinenserne.



En embedsmand i Det Hvide Hus siger, at Kushner har indledt en rundrejse til Marokko, Jordan og Israel.



Han er sammen med Trumps særlige udsending til internationale forhandlinger, Jason Greenblatt, og den særlige Iran-udsending Brian Hook.



Deres rundrejse i regionen er indledt på et tidspunkt, hvor amerikanerne gør klar til at fremlægge en økonomisk del af fredsplanen på en konference i Bahrain. Det ventes at ske sidst i juni.



Palæstinenserne har allerede taget afstand fra planen, og de har opfordret arabiske nationer til at undgå konferencen. Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Qatar har allerede indikeret, at de vil deltage.



USA har indkaldt til et økonomiske møde i Bahrain 25. til 26. juni. Det skal opmuntre til investeringer i de palæstinensiske områder.



- Dette vil forhåbentlig give folk i regionen muligheden for at se, hvad de økonomiske muligheder kunne være, hvis vi kan arbejde forbi politiske emner, som har holdt regionen tilbage i så lang, lang tid, sagde en embedsmand i Det Hvide Hus, da datoen for konferencen i Bahrain blev offentliggjort tidligere i denne måned.



Den omtales som en økonomisk "workshop", der skal bringe regeringer og virksomheder sammen og kickstarte den amerikanske fredsplan.



Trump har i længere tid talt om, at han snarest vil fremlægge "århundredets plan" for fred i Mellemøsten.



USA er tidligere sammen med det internationale samfund gået efter, at Jerusalems status skulle aftales som noget af det sidste i forbindelse med fredsprocessen. Men dialogen mellem Israel og den palæstinensiske regering har været ophørt i flere år.



Trump har fjernet hele den amerikanske økonomiske støtte til palæstinenserne, og der bliver ingen palæstinensisk deltagelse i den økonomiske konference.



Palæstinenserne har boykottet USA's regering, siden præsident Donald Trump i december 2017 anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.



/ritzau/Reuters