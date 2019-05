Søren Pape: Jeg trækker mig, hvis K ikke går frem

Blot en uge før folketingsvalget kommer der nu en opsigtsvækkende melding fra Det Konservative Folkeparti.Formanden Søren Pape Poulsen vil nemlig trække sig som formand, hvis partiet skulle gå tilbage ved valget grundlovsdag.Det siger han til DR "Hvis vi får færre end seks mandater, hvorfor i himlens navn skulle jeg så blive ved med at have det her job. Det giver ingen mening," siger Søren Pape Poulsen til DR.Pape understreger, at De Konservative fik det ringeste valg nogensinde i 2015, og at hvis de bliver ringere næste uge, så "er det da ikke mig, der skal være formand".Ved det seneste valg fik De Konservative 3,4 pct. af stemmerne - og altså seks mandater.Men meget tyder på, at De Konservative kan beholde deres formand, for partiet ligger lige nu til omkring 4,3 pct. af stemmerne, viser Ritzau Indeks, der er et snit af de største og nyeste meningsmålinger.Og i en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau i dag, vil 5,2 pct. af danskerne sætte krydset ud for liste C. Det er med en statistisk usikkerhed på 1,4 procentpoint til hver side. Men umiddelbart vil de 5,2 pct. blive omsat til ni mandater i Folketinget."Jeg tror, vi får et styrket parti. Det tyder alting på," siger Søren Pape til DR.