Søren Gade bløder Løkke-kommentar op: "Det er slet ikke møntet på Lars"

I et interview med Nordjyske langer en af søndagens helt store stemmemagneter, Venstres Søren Gade, ud efter Lars Løkke Rasmussen.Men sådan skal det ikke forstås, fortæller Søren Gade nu til TV 2 "Det, du skal lægge i det, er, at mange vælgere vil have et særligt indtryk af mig efter valget, og jeg skal ikke ud og udnytte mit gode resultat over for sagesløse vælgere i en landsdel, jeg slet ikke har ført valgkamp i," siger Søren Gade til TV 2 og fortæller, at han står ved ordlyden selvom "det måske er sat lidt stramt op". Søren Gade fortalte mandag til Nordjyske.dk, at han er irriteret over ikke i højere grad at være blevet markedsført uden for Nordjylland. I en sådan grad, at han endte med selv at købe nogle annoncer på Sjælland "bare for at vise flaget".Samtidig langede han ud efter Lars Løkke Rasmussen, da mediet spurgte, hvilken betydning han tror Venstres fremgang ved søndagens valg får på folketingsvalget."Der var én, der i dag sagde til mig: "Nu bliver du Lars Løkkes bedste ven, i hvert fald de næste ni dage". Men du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed. Men for Venstre kan dette her godt påvirke udfaldet positivt 5. juni. Alle vil jo gerne være på et vinderhold," sagde Søren Gade mandag til Nordjyske.Til TV2 siger Søren Gade nu, at meningen er god nok, men at han bliver nødt til at tænke på sin egen integritet og ikke har tænkt sig at stille op til nye arrangementer hos vælgergrupper, han slet ikke har haft noget med at gøre.Og da TV2 spørger, om det handler om Lars Løkke Rasmussens troværdighed, som flere ellers tolker det som, svarer Søren Gade:"Nej, det er slet ikke møntet på Lars, det er møntet på, at jeg ikke skal ud og hænge steder, hvor du som vælger ikke har set mig i hele valgkampen indtil nu".Venstre blev det største parti ved søndagens valg med 23,5 pct. af stemmerne. Sammen med Morten Løkkegaard, der fik 207.558 stemmer, var Søren Gade med 201.626 stemmer valgets helt store stemmeslugere.