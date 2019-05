Søren Gade: "Du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed"

Sammen med Morten Løkkegaard blev Søren Gade Venstres helt store stemmesluger ved søndagens valg til Europa Parlamentet.Morten Løkkegaards stemmetal på 207.558 lå lige over Søren Gades, der var nummer fire på Venstre-listen og fik 201.626 stemmer.Søren Gade fortæller dog nu til Nordjyske.dk , at han er irriteret over ikke i højere grad at være blevet markedsført uden for Nordjylland. I en sådan grad, at han endte med selv at købe nogle annoncer på Sjælland "bare for at vise flaget".Samtidig langer han ud efter Lars Løkke Rasmussen, da mediet spørger, hvilken betydning han tror Venstres fremgang ved søndagens valg får på folketingsvalget."Der var én, der i dag sagde til mig: "Nu bliver du Lars Løkkes bedste ven, i hvert fald de næste ni dage". Men du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed. Men for Venstre kan dette her godt påvirke udfaldet positivt 5. juni. Alle vil jo gerne være på et vinderhold," siger Søren Gade, der samtidig er glad for Venstres fremgang, til Nordjyske.dkMed 23,5 pct. af stemmerne blev Venstre det største parti ved søndagens valg, mens Socialdemokratiet måtte nøjes med andenpladsen med 21,5 pct. og SF blev tredjestørst med 13,2 pct. af stemmerne.Mandag vurderede Kasper Møller Hansen, professor i Statskundskab ved Københavns Universitet over for Børsen , at søndagens valg kan påvirke dynamikken i den igangværende valgkamp forud for folketingsvalget 5. juni."Lars Løkke Rasmussen er jo god til at italesætte ting. Så jeg tror også, at han vil italesætte det her som en "game changer". For at få skabt gejst og dynamik her den sidste uge, hvor der skal føres valgkamp alle steder," sagde Kasper Møller Hansen.