Forbundskansler Angela Merkels kristelige demokrater erkender imageproblemer efter valgnederlag.



Den politiske veteranleder havde mandag krisemøder med koalitionspartnere fra socialdemokraterne i SPD efter valget til Europa-Parlamentet, hvor begge de tyske regeringspartier fik et historisk dårligt resultat.



Den trængte tyske regeringskoalition mellem CDU/CSU og SPD kom ikke med nye udspil eller løfter om dramatiske forandringer, efter at De Grønne tog omkring en million af deres vælgere.



Det betød, at De Grønne er større end SPD i Bruxelles og ligger på andenpladsen efter CDU.



Det dårlige resultat ventes at forstærke spændingerne i den tyske regering - blandt andet i forbindelse med den nye EU-Kommission.



Merkels blok presser på for at få den konservative Manfred Weber udnævnt som ny formand for EU-Kommissionen, mens SPD støtter Hollands Frans Timmermans.



SPD's leder, Andrea Nahles, siger, at det et åbenlyst for alle, at hendes parti nu må tage stilling til en mangelfuld strategi og melde mere klart ud, hvor det står.



Andrea Nahles drager selv konsekvenser af det dårlige valg for sit parti, og hun siger til ZDF, at hun i den kommende uge vil have en afstemning i partiet om hendes position som parlamentarisk leder. Dette valg skulle egentligt først finde sted i september.



- Det katastrofale resultat får mig til at åbne mulighederne for, at potentielle udfordrede kan stå frem og udfordre mig på posten som gruppeleder i Forbundsdagen. Hvis jeg bliver udfordret vil jeg have et åbent sind, siger hun.



Markus Söder, lederen af CSU i Bayern, retter en indtrængende appel til SPD om at gøre det klart, hvad partiet ønsker.



- Personer, der er i et forhold og ikke siger andet, end at de ville foretrække at komme ud af det, vil ikke kunne indgå i et lykkeligt ægteskab senere, sagde han med henvisning til den interne splittelse i SPD ved at være i koalition med de konservative.



CDU's partileder, Annegret Kramp-Karrenbauer, som skal overtage efter Merkel, når hun træder tilbage i 2021, erkender, at hendes parti har tabt stort blandt de unge.



Hun siger, at CDU for eksempel har skabt et forkert image ved at give indtryk af, at det bevæger sig mod højre for at imødegå udfordringer fra det indvandrerfjendske og antieuropæiske parti AfD.



/ritzau/AFP