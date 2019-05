Forrige weekend forlod Heinz-Christian Strache sin post som vicekansler i Østrig, efter at en video viste ham i færd med at lave lyssky handler med det, som Strache troede var en russisk forretningskvinde.



Alligevel fik satte mere end 33.000 østrigske vælgere deres kryds ved Straches navn ved EU-valget. De personlige stemmer gav ham en plads i det kommende EU-Parlament.



Det skriver det østrigske nyhedsbureauet APA.



Strache kom i fokus, da de to tyske aviser Bild og Süddeutsche Zeitung offentliggjorde den hemmelige video.



På videoen, der er optaget på et luksushotel på den spanske ferieø Ibiza, optræder blandt andet Strache og en russisk kvinde. Videoen viser en samtale mellem de to.



Her kan man høre Strache tilbyde kvinden, at hun kan få statslige kontrakter. Til gengæld vil hun støtte Straches parti, Frihedspartiet, økonomisk og overtage medier i Østrig, som kan give Strache og Frihedspartiet god omtale.



Videoen fik stor politisk betydning i Østrig. Straches Frihedsparti var det mindst af to partier i den østrigske regering.



Lederen af regeringen og det konservative parti, ÖVP, kansler Sebastian Kurz, blev enig med landets præsident om, at der skal afholdes valg som følge af skandalen.



Samtidig ville han ikke tillade, at Straches partifælle, Herbert Kickl, blev siddende som indenrigsminister og dermed skulle stå for undersøgelse af Strache.



Det fik alle Frihedspartiets ministre til at trække sig fra regeringen.



Hele affæren trak overskrifter op til valget til EU-Parlamentet, hvor Kurz' ÖVP blev styrket, mens Frihedspartiet gik tilbage.



Alligevel fik Heinz-Christian Strache nok personlige stemmer til, at han fremover kan kalde sig medlem af EU-Parlamentet.



/ritzau/AFP