Nigel Farages Brexitparti står til storsejr ved EP-valg

Det nystiftede britiske Brexitparti under ledelse af tidligere Ukip-leder Nigel Farage vinder europaparlamentsvalget i Storbritannien.



Med knap halvdelen af stemmerne talt op natten til mandag står Brexitpartiet således til at få godt 30 procent af stemmerne.



Omvendt står både Labour og premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti til markant tilbagegang.



Med 14,9 pct. af stemmerne står Labour til en tilbagegang på 11,4 procentpoint. Det Konservative Parti står ifølge den foreløbige optælling til at vinde 8,7 pct. af stemmerne. Det er en tilbagegang på 14,8 procentpoint.



"De oplysninger, jeg får, er, at Brexitpartiet klarer sig rimelig godt. Det ser ud til, at det bliver en stor sejr til Brexitpartiet," siger Nigel Farage til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Farage siger videre, at han ønsker en rolle i brexit-forhandlingerne.



"Vi vil være en del af forhandlingsholdet."



"Hvis vi ikke forlader EU den 31. oktober, så vil det resultat, I har set for Brexitpartiet i dag, gentage sig ved et valg (til Underhuset, red.). Og det forbereder vi os på," siger han i Southampton i det sydlige England.



Liberaldemokraterne bliver ifølge den foreløbige optælling fra BBC næststørst med 21 pcts. opbakning. Det er en fremgang på 14,1 procentpoint.



Liberaldemokraterne har opfordret til, at der holdes en ny folkeafstemning om det britiske medlemskab af EU.



Både Labour og Konservative fik ligeledes en syngende lussing af vælgerne ved lokalvalget i England tidligere på måneden. Konservative mistede en fjerdedel af de pladser, partiet sad på i de kommunale styrer rundt om i landet.



Nigel Farage var i 2016 en af de største profiler på brexitfløjen. Han har ledet Brexitpartiet siden januar og sagde i sidste måned, at Storbritanniens politiske ledere havde forrådt befolkningen.



Det var ikke meningen, at briterne skulle deltage i europaparlamentsvalget.



Ifølge den oprindelige plan skulle de forlade EU den 29. marts. Den dato er dog blevet udskudt to gange nu, og dermed har briterne altså været tvunget til at deltage i europaparlamentsvalget.



Nigel Farage ønsker en papirløs skilsmisse fra EU - altså et "no deal"-brexit.



I sin ugentlige klumme i Daily Telegraph skriver tidligere udenrigsminister Boris Johnson fra Det Konservative Parti søndag, at ingen fornuftige mennesker vil sigte udelukkende mod et "no deal"-brexit.



"Hvis vi er modige og optimistiske, kan vi slå en god handel af med vores venner på den anden side af kanalen ("Den Engelske Kanal, red.) og komme ud (af EU, red.) på god vis og i tide - inden 31. oktober - og begynde at levere folkets håb og ambitioner," skriver han i Daily Telegraph ifølge Reuters.



Boris Johnson er bookmakernes favorit til at overtage premierministerposten efter Theresa May, som fredag meddelte, at hun træder tilbage i næste måned.



