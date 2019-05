Dansk Folkepartis tidligere formand og nuværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard retter skytset mange steder hen i sin tale oven på de første valgstedsmålinger til Europa-Parlamentsvalget.



Der blev skudt mod EU, pressen og interessen for klimaet.



- Vi har været en del igennem. Vi har haft en Meld- og Feld-sag, som endnu ikke er afsluttet.



- Det er over tre år siden, den er begyndt. Vi sidder med r-ø-v-e-n på kogepladen. Det er ganske urimeligt, at sådan noget ikke er afgjort, at holde os hen på den måde. Og det er typisk EU-systemet bare at vente, siger Pia Kjærsgaard.



Den tidligere formand og skaber af Dansk Folkeparti fortsætter derefter med en opsang til pressen, der også er til stede ved festen.



- Jeg kender jer pressefolk. I vil stå med spydige smil, når Kristian Thulesen Dahl (DF's formand red.) kommer. I burde være meget mere saglige.



- Men i er velkommen uanset hvad. Vi er venlige mennesker, sagde Pia Kjærsgaard og fortsatte:



- Men man diskuterer ikke med demokratiet og folkets valg. Måske er det alle de klimatosser. Alle dem, der går op i klima. Måske er det det, der har gjort det.



/ritzau/