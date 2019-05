Le Pen slår Macron, grøn bølge i Tyskland og glade spanske socialister: Her er dit europæiske overblik efter første måling

Den franske præsident Emmanuel Macron må se sit parti En Marche slået af nationalistiske Rassamblement National med Marine Le Pen i spidsen.Sådan er billedet efter de franske exit polls, valgstedsmålinger, der netop er frigivet i forbindelse med dagens valg til Europa-Parlamentet. Le Pen kan se sit parti høste 24 procent af stemmerne, og det udløser 24 mandater.Macrons parti står til 22,5 procent og 23 mandater.DR's korrespondent Stéphanie Surrugue betegner målingen som en fiasko for Macron."Der har været dødt løb mellem de to partier i lang tid, så det er ikke så overraskende. Noget andet er, at det er en fiasko for Macron og hans EU-begejstrede parti, at de ikke kan slå EU-kritiske Le Pen," siger Stéphanie Surrugue til DR. Til gengæld er der jubel hos regeringslederen i Spanien, socialisterne Pedro Sanchez, for han ser ud til at kunne føje fire nye medlemmer til sin gruppe i Europa-Parlamentet, så den går fra 14 til 18.Til gengæld er der næppe jubel i regeringskontorerne i Berlin, for kansler Angela Merkels parti, CDU, og dets søsterparti, CSU, får ifølge målingerne 28 procent af stemmerne ved EU-valget i Tyskland søndag.Og det er kraftig tilbagegang i forhold til det seneste valg for fem år siden, hvor CDU/CSU-alliancen fik 35,3 procent.Merkel kan derimod se en stærk grøn bølge strømme gennem de tyske vælgere. Det næststørste parti bliver ifølge valgstedsmålinger partiet De Grønne, der får opbakning fra 22 procent af de tyske vælgere. Og det er en fordobling siden sidst.Hvis vi zoomer ud og ser på hele EU, så ser valgstedsmålingerne ud til at sende både den konservative og socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet kraftigt tilbage.Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det konservative antal parlamentsmedlemmer i EPP-gruppen på vej til at skrumpe fra 217 til 173, mens socialdemokraterne i S&D-gruppen må se antallet af pladser i parlamentet sive fra 190 til 147.Den liberale ALDE-gruppe står til en solid fremgang, så gruppen bliver tredjestørst med 102 sæder.De tal er dog baseret på valgstedsmålinger fra 11 ud af 29 lande, så der er fortsat stor usikkerhed forbundet med opgørelsen.