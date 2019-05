Måling: Tyske regeringspartier får klø ved EU-valg

Kansler Angela Merkels parti, CDU, og dets søsterparti, CSU, står tilsammen til at få 28 procent af stemmerne ved EU-valget i Tyskland søndag.



Det viser en valgstedsmåling ifølge Reuters.



Det er en markant tilbagegang i forhold til det seneste valg for fem år siden, hvor CDU/CSU-alliancen fik 35,3 procent.



Til gengæld tyder meget på en stærk grøn bølge i Tyskland. Det næststørste parti bliver ifølge valgstedsmålingen partiet De Grønne, der ifølge målingen får opbakning fra 22 procent af de tyske vælgere.



Det er en fordobling af De Grønnes valgresultat ved EU-valget for fem år siden.



Dermed har partiet formået at gøre valget til et "Søndag for fremtiden-valg", siger partisekretær Michael Kellner med henvisning til de klimademonstrationer, der går under sloganet "Fredag for fremtiden".



- Vi vil bringe klimabevægelsens stemme fra gaden og ind i parlamentet, siger en af De Grønnes spidskandidater, Sven Giegold, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.



Målinger har vist, at klimaforandringer har overhalet indvandring som de tyske vælgeres største bekymring.



- Det er første gang, at klimaforandringer har spillet en så stor rolle ved et valg, sagde De Grønnes partileder, Robert Habeck, tidligere på valgdagen.



Det socialdemokratiske SPD får ifølge målingen 15,5 procent, noget som partileder Andrea Nahles betegner som "ekstremt skuffende", skriver Reuters.



Det EU- og indvandringskritiske Alternative für Deutschland (AfD) står til 10,5 procent.



Dermed er AfD gået frem i forhold til det seneste valg til EU-Parlamentet for fem år siden, men har ikke samme opbakning som ved det seneste valg til den tyske forbundsdag i 2017.



Det liberale FDP og venstrefløjspartiet Linke får hver 5,5 procent, viser valgstedsmålingen.



CDU's leder, Annegret Kramp-Karrenbauer, siger ifølge Reuters, at hvis hendes forventninger bekræftes, og den konservative EPP-gruppe, som CDU/CSU er en del af, bliver størst i Europa-Parlamentet, bør EPP's spidskandidat, Manfred Weber fra CSU, blive ny formand for EU-Kommissionen.



Den danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er også blandt kandidaterne til posten, der bliver ledig efter Jean-Claude Juncker.



/ritzau/