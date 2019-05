S i hårdt opgør med illegal arbejdskraft: Vil fratage ejere retten til at drive virksomhed

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.I dag lægger vi ud med et nyt udlændingeudspil, som Socialdemokratiet præsenterer fredag.Et af punkterne i udspillet handler om at slå hårdt ned på illegal arbejdskraft, og Mette Frederiksen er ifølge Jyllands-Posten klar til at både at tredoble bøderne og i sidste ende fratage retten til at drive virksomhed fra dem, som hyrer illegal arbejdskraft."Vi ser i stor stil en omgåelse af overenskomsterne, af skattesystemet og af forholdene på arbejdspladserne," siger hun bl.a. til avisen.Hvis ikke klimamålene om at gøre Danmark CO2-neutralt skal slå et stort hul i statskassen, bliver politikerne enten nødt til at lave reformer eller hæve skatten. Det vurderer en række eksperter, Berlingske har talt med.Skal banker og pensionsselskaber betale en særlig afgift på 0,1 pct. til statskassen, når de handler med aktier? Ja, lyder det nu fra en samlet rød blok, der står til at få flertal ved folketingsvalget. Dermed kan Danmark være på vej ind i det såkaldte forstærkede samarbejde mellem i alt 10 EU-lande med Tyskland og Frankrig i spidsen, der lige nu arbejder på at designe en holdbar model for en transaktionsskat, bedre kendt som finansskat."Nu er vi klar til at se på det, hvis det kan komme på et europæisk niveau. Vi har rykket os fra, at det skulle være internationalt, til at vi også er med på en europæisk løsning, hvis den kan skabes," siger Martin Lidegaard, finansordfører i De Radikale.Det kommer til at skade økonomien, hvis en finansskat på bankernes aktiehandler bliver til virkelighed. Det vurderer Finans Danmark, den finansielle sektors organisation, i kølvandet på, at der nu tegner sig et rødt flertal for at indføre en europæisk finansskat.Sådan lyder advarslen fra finansminister Kristian Jensen (V) til De Radikale, der nu støtter en finansskat på bankerne i EU-regi, som ifølge EU-Kommissionen kan give 9-11 mia. kr. i den danske statskasse:"Jeg hører ingen af de andre partier i rød blok tale om at bruge pengene fra en finansiel transaktionsskat til at lette skatten, så de risikerer at få indført en ny skat, hvor pengene bare bliver brugt på noget andet."Kristian Thulesen Dahl har sat statsministerkandidat Mette Frederiksen i en særdeles udfordrende situation. Sådan lyder vurderingen fra Børsens ansv. chefredaktør Bjarne Corydon, efter Kristian Thulesen Dahl onsdag trak en streg i sandet og meddelte, at partiet ikke vil komme Socialdemokratiet til undsætning."Det ser meget værre ud, end det gjorde før den melding. Det er der ingen tvivl om," siger Bjarne Corydon i torsdagens afsnit af podcasten "Til valg med Corydon & Co."Danskerne bakker massivt op om tidlig pension til nedslidte. Men læger skal afgøre, hvem der får ret til tidlig pension, viser en måling som Greens Analyseinstitut har lavet for Børsen.Usædvanligt. Sådan karakteriserer flere økonomer den måde, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre har finansieret aftalen om en ny seniorpension, der blev indgået 2. maj - altså få dage inden, at folketingsvalget blev udskrevet. Økonomerne mener, at halvdelen af aftalen til 1,2 mia. kr. reelt er finansieret ved at trække pengene på råderummet, selvom regeringen siger det modsatte.Ifølge DRs faktatjekprogram Detektor så er den reelle udgift til den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, der blev indført tilbage i januar 2016, fire gange højere end de 275 mia. kr., som man hidtil har vurderet udgiften var.Efter Mette Frederiksen i en tv-duel med Lars Løkke Rasmussen har gjort det klart, at "den brede udlændingepolitik står fast" under hende, så begynder flere af hendes støttepartier at spekulere i, hvorvidt den specielle formulering om åbner for lempelser af udlændingepolitikken, skriver Berlingske."Når jeg hører Mette Frederiksen formulere sig så uklart, som hun gør, fortæller det mig, at der selvfølgelig bliver noget at forhandle om," siger De Radikales partileder, Morten Østergaard.Udover Socialdemokratiet, der klokken 14.30 præsenterer deres helhedsplan for udlændingepolitikken ved et pressemøde på Christiansborg, så ser kalenderen for valgkampens 18. dag således ud:Klokken 10.00: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indleder dagen med en cykeltur på godt 40 kilometer i Vejle-området. Cykelturen starter fra Munkebjerg Hotel, mens der er kaffestop ved Børkop Cykler omkring klokken 11.30.Klokken 10.00: Søren Pape Poulsen (K), Kristian Jensen (V), Mogens Jensen (S) og Signe Munk (SF) debatterer hos Mascot i Engesvang. Blandt emnerne, der skal debatteres, er vækst, arbejdspladser, klima, miljø, sundhed og skat.Klokken 11.00: Dansk Folkeparti holder pressemøde om EU-parlamentsvalget i Bibliotekshaven ved Christiansborg. Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) og partiets tre primære kandidater til EU-parlamentsvalget, Peter Kofod (DF), Anders Vistisen (DF) og Pia Adelsteen (DF), deltager.Klokken 11.10: Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) besøger i en halv times tid privatskolen Marie Mørks Skole i Hillerød.Klokken 13.30: Finansminister Kristian Jensen (V) møder vælgere på gågaden i Silkeborg. Det samme gør han fra klokken 15.45 på gågaden i Herning.Klokken 14.00: Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) står i "Kristians kaffebar" på p-pladsen ved Kirkebjerg Bydelscenter i Brøndby.Klokken 14.15: SF-formand Pia Olsen Dyhr besøger Nordsjællands Hospital, hvor hun siger "tak til de offentligt ansatte" og over kage og kaffe sætter fokus på SF's planer for velfærden. Bagefter lægger hun vejen forbi Rigshospitalet.Klokken 14.30: Søren Pape Poulsen (K) og Per Larsen, spidskandidat i Nordjylland (K), besøger klinikken Familielægerne Aalborg. Her vil de diskutere behovet for flere praktiserende læger i Nordjylland og konservative løsninger på problemstillingen.Klokken 16.00: Statsministeren deltager i et læserarrangement hos Jydske Vestkysten. Først holder Lars Løkke Rasmussen et lille oplæg, hvorefter han bliver interviewet af chefredaktør Mads Sandemann. Der rundes af med læserspørgsmål.Klokken 17.30: Lars Løkke Rasmussen og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) deler flyers ud på torvet i Esbjerg.