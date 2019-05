Corydon: Thulesen Dahl har forladt Mette Frederiksen ved alteret

Kristian Thulesen Dahl (DF) har sat statsministerkandidat Mette Frederiksen (S) i en særdeles udfordrende situation.Sådan lyder vurderingen fra Børsens ansv. chefredaktør Bjarne Corydon, efter Kristian Thulesen Dahl onsdag trak en streg i sandet og meddelte, at partiet ikke vil komme Socialdemokratiet til undsætning.Enten må Mette Frederiksen lave en ren aftale med sine støttepartier eller danne regering med V og DF, lød meldingen fra Thulesen Dahl.Og hvor efterlader det så Mette Frederiksen og hendes muligheder for at komme til magten?"Det ser meget værre ud, end det gjorde før den melding. Det er der ingen tvivl om," siger Bjarne Corydon i torsdagens afsnit af podcasten "Til valg med Corydon & Co." "Det er ret tydeligt, at den foretrukne vej ind i Statsministeriet for Mette Frederiksen har været med Thulesen Dahls hjælp. Og det ser nu ikke ud til at være muligt," siger Bjarne Corydon og fortsætter:"Man er blevet forladt ved alteret, og det sætter Mette Frederiksen i en prekær situation."Ifølge Børsens politiske kommentator Helle Ib er det en opsigtsvækkende melding , DF's leder leverer halvvejs inde i valgkampen."Det er jo sådan set Dansk Folkepartis plan B, som Thulesen Dahl har punkteret," siger Helle Ib med henvisning til, at Thulesen Dahl kunne træde til efter valget og sørge for, at Mette Frederiksen slipper for at levere indrømmelser på bl.a. udlændingepolitikken til De Radikale, Alternativet og venstrefløjen.Bliv klogere, og lyt til podcasten HER