Kina: USA skal rette op før forhandlinger om handelsaftale kan fortsætte

Over de seneste uger er stemningen mellem USA og Kina blevet noget mere anspændt. Nu stiller Kina så betingelser op, før handelsforhandlingerne kan fortsætte, skriver CNBC "Hvis USA gerne vil fortsætte med at forhandle, skal landet, med inderlighed, rette op på sine forkerte handlinger. Kun herefter kan forhandlingerne fortsætte," lyder det torsdag fra Gao Feng, talsmand for det kinesiske handelsministerium.Ifølge CNBC nævner Gao Feng ikke specifikke handlinger. Tidligere på måneden hævede USA med præsident Trump i spidsen tolden på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar fra 10 til 25 pct.Få dage senere svarede Kina igen ved at hæve toldsatserne på amerikanske varer for 60 mia. dollar fra 5-10 til 25 pct.Derudover har USA sortlistet den kinesiske telegigant Huawei, så amerikanske virksomheder kun med en regeringslicens kan eksportere de chips og komponenter tul Huawei, som de er dybt afhængige af til produktion af bl.a. smartphones.Onsdag har USA's finansminister Steve Mnuchin fortalt CNBC, at der ikke er planlagt en tur til Beijing. Men i slutningen af juni er der G20-topmøde i Japan og her forventes det, at Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping vil mødes.