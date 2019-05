Italien vil afskaffe EU's budgetregler: De skaber modløshed

Budgetreglerne i EU er en spændetrøje, som skaber modløshed, mener Italiens indenrigsminister og vicepremierminister, Matteo Salvini.



"Vi må ud af buret," siger Salvini om EU-reglerne til Canale 5.



Det gældsplagede Italien har længe haft svært ved at leve op til kravene fra EU.



Da landets regering sidste efterår præsenterede et ekspansivt budget, blev det afvist af EU-Kommissionen. Det er ikke sket tidligere for et medlemsland.



Salvini, som leder højrefløjspartiet Liga, ønsker reglerne om, at et budgetunderskud ikke må være på over tre procent af bruttonationalproduktet, afskaffet.



Reglerne skaber "modløshed" og "usikkerhed", mener lederen af Liga.



Liga står til at få et godt valg til EU-Parlamentet. Derimod ser det mindre godt ud for Femstjernebevægelsen, som er partiets regeringspartner.



Salvini forsikrer, at regeringen vil fortsætte efter EU-valget, selv hvis Femstjernebevægelsen får en lussing af vælgerne.



/ritzau/Reuters