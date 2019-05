Erhvervsledere advarer mod gavebod i valgkampen:

Gennem valgkampen giver Børsen dig alle hverdage et overblik over de politisk-økonomiske historier, du ikke bør misse.Her er de historier, du bør kende i dag:Valgkampen har indtil videre handlet alt for meget om at dele økonomiske gaver ud frem for at skabe en mere robust økonomi at dele gaverne ud fra. Sådan lyder bekymringen i Berlingske fra en række erhvervsledere i nogle af landets største virksomheder som Danfoss, NovoNordisk, Grundfos og ISS."Som erhvervsleder synes jeg, at valgkampen indtil videre har båret præg af, at vi taler rigtig meget om, hvordan vi skal bruge pengene, og i mindre grad om, hvordan vi skal tjene pengene," lyder det fra Peder Holk Nielsen, topchef i Novozymes til Berlingske.Samme toner kommer fra Lars-Peter Søbye, topchef i Cowi og formand for DI:"Alle taler om velfærd her og nu. Ingen taler om, hvad der skal til for at skabe en langsigtet, bæredygtig udvikling. Det er livsfarligt for den samfundsmodel, vi har," siger han.Efter flere års tilnærmelser mellem Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S) trækker DF-formanden nu en streg i sandet. Hvis Mette Frederiksen skal rykke ind i Statsministeriet, bliver det udelukkende efter forhandlinger med støttepartier i rød blok. Eller med DF ombord i en SV-regering. DF kan ikke holde hånden under Mette Frederiksen, så hun slipper for at give indrømmelser på eksempelvis udlændingepolitikken til sit parlamentariske grundlag."Det står mere og mere klart, at den tanke, som nogle måske har haft, om at Dansk Folkeparti måske ville kunne komme ind og ligesom fjerne nogle af de mange faste ting, hendes støttepartier ville komme og kræve – den styrke ser vi ikke ud til at få i valget. Jeg vil ikke endnu sige, at vi ikke får den, men vi ser ikke ud til at få den. Det er klart, at så er der kun de to andre muligheder," siger Kristian Thulesen Dahl.Indtil videre har S ikke kommenteret udmeldingen fra Thulesen Dahl. Men ifølge Børsens politiske kommentator Helle Ib kan meldingen underminere Socialdemokratiets forsøg på at komme til magten uden at give indrømmelser på udlændingepolitikken.DR har også talt med Kristian Thulesen Dahl og her vurderer DF-formanden, at det blå samarbejde, der har karakteriseret de seneste fire år er helt væk, hvis meningsmålingerne holder stik helt til valgdagen.Dør blå blok, som vi kender den, med det her valg?- Ja, hvis valgresultatet bliver som målingerne spår, så synes jeg, det er helt reelt at tale om, at blå blok er død og begravet, som vi kender den. Så skal der genopfindes noget nyt – og det er vi også klar til, men det kommer til at kræve et stykke arbejde, siger Kristian Thulesen Dahl til DR.Mens såvel Venstre som Socialdemokratiet bedyrer, at de kan indfri deres velfærdsløfter uden at øge skatterne, så står danskerne delt i spørgsmålet om højere skatter, hvis politikerne rent faktisk får brug for at stramme skatteskruen for at sikre ekstra velfærdsmilliarder. Knap halvdelen af danskerne er klar på at betale mere i skat for at øge velfærden. Det viser en meningsmåling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen. Her siger 46 pct. nej, mens 43 pct. af de adspurgte er klar på højere skat for mere velfærd.De to statsministerkandidater Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) er enige om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 60 pct. i 2030. Men hvad med finansieringen? Har de en økonomisk plan, der kan finansiere den grønne dagsorden? Det spørgsmål diskuterer Børsens chefredaktør Bjarne Corydon og cheføkonom Steen Bocian i den seneste udgave af podcasten "Til valg med Corydon og co.""Enhver reformtanke møder på et tidspunkt sin afslutning. Opgaven i de kommende år er ikke at udvide arbejdsudbuddet." Sådan sagde Mette Frederiksen mandag på et pressemøde, hvor hun sammen med Henrik Sass Larsen og Nicolai Wammen præsenterede Socialdemokratiets økonomiske 2025-plan. Helt anderledes lyder det dog fra flere økonomer, der peger på vigtigheden af fortsat at gennemføre reformer på det danske arbejdsmarked, for at opsvinget kan fortsætte."Vi står fortsat i en situation, hvor der er risiko for mangel på arbejdskraft i årene fremover. Vi kan konstatere, at der fortsat er mange virksomheder inden for servicesektoren, der melder om flaskehalsproblemer som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft," siger Helge J. Pedersen, cheføkonom hos Nordea.En række S-borgmestre sår nu alvorlig tvivl om en krumtap i Socialdemokratiets økonomiske plan. For at få råd til kernevelfærd vil Socialdemokratiet spare 3 af de 11 mia. kr., som kommuner, regioner og stat tilsammen bruger årligt på konsulenter. Det svarer til en besparelse på 27 pct. Men det er ikke muligt, lyder det fra bl.a. Arne Boelt, S-borgmester i Hjørring: "Det er altid nemt at slynge ud, at man skal spare så og så meget på konsulentydelser. Faktum er, at man ikke kan undvære konsulenter. Det kan ikke lade sig gøre."Socialdemokratiet bør ikke blive så stramme på udlændingepolitikken, at det forhindrer et samarbejde med de røde partier efter et valg. Sådan lyder opfordringen fra både FOA og Dansk Socialrådgiverforening i Politiken.Onsdag er uden de helt store fælles emner i valgkampen, hvor valget til Europa-Parlamentet om aftenen tager fokus. En duel mellem statsministerkandidaterne Mette Frederisen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) er højdepunktet. Her er et udpluk af spidskandidaternes arrangementskalender:Klokken 10 besøger Kristian Thulesen Dahl Bornholms Oliemølle, Lehnsgaard, i Aakirkeby, hvor der vil være rundvisning.Klokken 11 er der debat om fake news og manipulation på sociale medier. Det sker på Hendriksholms Skole i Rødovre, hvor Morten Bødskov (S) og Mads Fuglede (V) deltager. Morten Ruby, politisk direktør i Facebook, deltager også.Klokken 11.45 er der debat på Actona i Holstebro. Debatten er for alle Actonas medarbejdere, og panelet består af Søren Pape Poulsen (K), Kristian Jensen (V), Mogens Jensen (S) og Signe Munk (SF).Klokken 12 besøger Kristian Thulesen Dahl svineproducenten Lennart Westh i Klemensker på Bornholm, hvor der vil være rundvisning.Over middag, klokken 14, mødes statsministerkandidaterne Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) til duel på Folkehjem i Aabenraa. Det er arrangeret af Jydske Vestkysten, og avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, er vært. Det er den tredje debat mellem de to i valgkampen.Klokken 14 lægger Kristian Thulesen Dahls (DF) kaffebar, Kristians kaffebar, vejen forbi Store Torv i Rønne på Bornholm, hvor Kristian Thulesen Dahl og Søren Espersen (DF) snakker med forbipasserende over en kop kaffe og en kanelsnegl.Klokken 14.30 vil Morten Bødskov (A) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) gæste Meny i Rødovre Centrum og Meny på Lyngby Hovedgade. Her vil de to prøve at sidde bag kassen og uddele smagsprøver – og på den mere politisk seriøse side diskutere dyrevelfærd, madspild, kontantpligten for købmænd, holdning til tobak, emballage og pant samt dankortets fremtid som betaling.Om aftenen klokken 19 er De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på besøg i Herning Kongrescenter sammen med Venstres Inger Støjberg. De skal tale om venskab og liv i politik. Vært for samtalen er Jim Lyngvild.Aftenen byder også på en tur på mountainbike med Venstres næstformand Kristian Jensen med Ikast Atletik og Motion.Skeler man til valget til Europa-Parlamentet byder dagen på en større debat arrangeret af Ugebrevet Mandag Morgen om klimapolitikken. Den besøges af blandt andre Jeppe Kofod (S), Margrete Auken (SF), Morten Helveg Petersen (R) og Anna Libak (V).Klokken 18.30 mødes de igen på DR, hvor den sidste store debat mellem de ti spidskandidater til Europa-Parlamentet bliver afholdt.