Theresa May vil lade Underhuset stemme om ny folkeafstemning om brexit

Premierminister Theresa May.

Opdateret 17.39 - Premierminister Theresa May vil lade Underhuset stemme om, hvorvidt der skal afholdes en ny folkeafstemning om brexit og om Storbritannien skal indgå i en toldunion med EU efter brexit. Det siger hun tirsdag eftermiddag i...

Eksklusivt for kunder

Hvor stor forskel er der på Socialdemokratiets og Venstres økonomiske visioner for landet, og har partierne en reel plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres? Få hele analysen i podcasten "Til valg med Corydon & Co.":