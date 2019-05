Corydon og Bocian sætter økonomisk spørgsmålstegn ved Løkke og Frederiksens klima-ambitioner: "Der er overhovedet ikke sat penge af til det"

De to statsministerkandidater Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) er enige om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 60 pct. i 2030. Men hvad med finansieringen? Har de en økonomisk plan, der kan finansiere den grønne dagsorden?Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i tirsdagens afsnit af podcasten "Til valg med Corydon & Co." Ifølge Børsens ansv. chefredaktør Bjarne Corydon hænger der en "blytung økonomisk sky" over valgkampen. For mens både Socialdemokratiet og Venstre har bundet sig til konkrete, ambitiøse reduktionsmål, mangler vi fortsat at se en plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres."Vi skal holde op med at køre i benzin- og dieselbiler meget hurtigt, og der er jo masser indtægter til statskassen som f.eks. bilafgifter og benzinafgifter, som man skal finde et alternativ til, hvis der ikke skal blive et hul i statskassen," siger Bjarne Corydon og peger på, at partierne bliver nødt til at iværksætte konkrete reformer, hvis klimaløfterne skal kunne finansieres. "Hvis man ikke vil i gang med reformer, som kan få flere penge i statskassen, ja, så kan man ikke rigtig betale for den her omstilling," siger Bjarne Corydon.Men kan man sammenfatte det sådan, at pengene faktisk ikke passer hos hverken Socialdemokratiet eller Venstre, når det kommer til at finansiere klimaplanen, spørger vært Nikolaj Sommer."Ja, det må man sige," siger Børsens cheføkonom Steen Bocian."Der er overhovedet ikke sat penge af til at håndtere den grønne dagsorden. Og når der ikke er det, så er der et udækket hul. Men den problemstilling har man skudt til hjørne, og politikerne lader lidt som ingenting og håber, at det går over af sig selv," siger Steen Bocian.