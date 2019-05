Dagens måling: Status efter to ugers valgkamp - rød og blå formkurve er frosset helt fast

Selv om det fyger med løfter, ultimative krav og frierier på kryds og tværs af valgkampen, så minder rød og blå bloks formkurve om noget, der har brug for akut hjertemassage. Mandatfordelingen ligger fuldstændig fastlåst dag for dag i anden uge af...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: