Repræsentanternes Hus' komité fik mandag medhold i en retssag i Washington om indsigt i præsident Donald Trumps regnskaber fra hans revisorselskab Mazars.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Dommeren i Washington, Amit Mehta, afviste samtidig præsidentens anmodning om at vente med at lade dommen træde i kraft, indtil sagen har været for en appeldomstol.



Af dommen fremgår det, at komitéen fra Repræsentanternes Hus, der efterforsker Donald Trumps finanser, har vist, "at den ikke bare er på fisketur i præsidentens regnskaber," og at dokumenterne fra Mazars vil kunne hjælpe Kongressen med at vedtage nye love og udføre sine kerneopgaver.



- Det er ganske enkelt uforståeligt, at en forfatning, der giver Kongressen ret til at fjerne en præsident på baggrund af kriminel opførsel, skulle nægte Kongressen retten til at efterforske ham for kriminel opførsel - tidligere og nutidig - selv uden en formel åbning af en rigsretssag, sagde Amit Mehta ifølge Reuters.



Mazars har syv dage til at efterleve stævningen, fremgår det af dommen.



Donald Trump sagde efterfølgende til journalister, at dommen var "vanvittig", og at den ville blive anket.



Det er første gang, at en føderal domstol dømmer i forbindelse med fejden mellem Kongressen og præsidenten.



Foruden Repræsentanternes Hus efterforskes præsidenten og hans families finansielle forhold også af delstaten New York.



Ifølge The New York Times har begge krævet dokumenter fra Deutsche Bank om eventuel mistænkelig aktivitet på Trump-familiens konti.



Præsidenten hævder i den forbindelse, at han hverken "har brug for eller vil have banker", og at han ikke modtager penge fra Rusland.



/ritzau/FINANS