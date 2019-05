Maduro foreslår nyvalg til Nationalforsamlingen i Venezuela

Relateret indhold Artikler

Står det til Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, skal der snart afholdes nyvalg til den oppositionskontrollerede nationalforsamling.



Det fortæller præsidenten til et vælgermøde sent mandag aften dansk tid.



Oppositionen vandt magten i Nationalforsamlingen i december 2015.



Samtidig dalede regeringens popularitet efter lang tids økonomisk tilbagegang og inflation efter olieprisens nedtur på verdensplan.



Næste valg til Nationalforsamlingen er planlagt til slutningen af 2020, men Nicolas Maduro håber at kunne afholde valget inden da.



Han har dog ikke foreslået en specifik dato.



Nationalforsamlingen er den eneste institution i Venezuela, der ikke er under Maduros og Socialistpartiets kontrol.



Men institutionen er alvorligt svækket efter en kendelse fra forfatningsdomstolen, der fratager den de fleste beføjelser.



Maduro vandt en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år. Valget blev af mange lande opfattet som udemokratisk.



I januar i år trådte Juan Guaidó, der leder Nationalforsamlingen, frem og udråbte sig selv til landets midlertidige præsident.



Han anerkendes som landets retmæssige præsident af omkring 50 lande, heriblandt USA, Storbritannien, Danmark og flere af Venezuelas nabolande.



Kina og Rusland står omvendt på Maduros side.



Guaidó udtalte i marts, at han forventer, at regeringen vil gøre en række forsøg på at spænde ben for ham og hans oppositionsbevægelse.



Kort tid efter indførte myndighederne i Venezuela et forbud mod, at oppositionslederen kan bestride et offentligt embede i de næste 15 år.



Begrundelsen er uregelmæssigheder i Guaidós økonomiske baggrund. Det meddelte landets statsrevisor, Elvis Amoroso, 28. marts, skriver nyhedsbureauet AP.



Den hårdt prøvede befolkning i Venezuela mangler fornødenheder som mad og medicin.



Økonomien i landet er i frit fald, og omkring 2,3 mio. venezuelanere er flygtet siden 2015.



/ritzau/Reuters